Россияне вновь начали закупать товары впрок, опасаясь нового карантина

eldarnurkovic / DepositPhotos Весной на фоне введения массовых ограничений сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы. С полок магазинов начала пропадать и туалетная бумага

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Примерно треть россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за COVID-19. Как показало исследование агрегатора объявлений "Юла" и агентства ResearchMe, данные которого приводит РБК, 20% россиян начали закупать впрок товары первой необходимости, еще 12% опрошенных сообщили, что начали закупать не только товары первой необходимости, но и товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.

Согласно данным исследования, после того как в российских регионах осенью вновь начали вводить ограничения, больше половины (51%) опрошенных стали чаще совершать покупки в своем районе. При этом около 40% респондентов сообщили, что были вынуждены начать экономить и стараются покупать лишь самое необходимое. Каждый десятый опрошенный планирует чаще начать покупать товары в интернете.

Ажиотаж подстегивает недоверие к власти. Опасения граждан перед новыми санитарными ограничениями растут несмотря на "успокаивающие" заявления чиновников. Ранее президент Владимир Путин заявил, что "жесткие и тотальные" ограничения из-за коронавируса не планируются, а мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о намерении избежать в Москве повторения "европейского сценария" с COVID-ограничениями.

Весной на фоне введения массовых ограничений сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы. С полок магазинов начала пропадать и туалетная бумага.

Спрос на подобные товары резко вырос еще в середине марта, до закрытия непродовольственных магазинов и объявления самоизоляции. Власти несколько раз делали заявления о том, что в России сформирован достаточный резерв продовольствия и других товаров, в связи с чем угрозы дефицита нет. Минпромторг вместе с Минсельхозом сформировал дополнительный пул поставщиков продуктов на случай возможного срыва поставок.

В конце апреля Банк России опубликовал исследование, согласно которому 27% россиян на тот момент начали делать внеплановые покупки, чтобы запастись продуктами и другими товарами впрок. Граждане делали запасы в основном на имеющиеся в распоряжении деньги. 6% из тех, кто делал запасы, потратил на это собственные сбережения. Еще 1-2% опрошенных признались, что взяли кредит.

В начале октября, когда в России вновь начали частично возвращать ограничения, сеть "Магнит" в своем исследовании зафиксировала некоторый рост на продукты и товары первой необходимости. Однако эти показатели оказались существенно ниже мартовских цифр: потребители стали рациональнее подходить к закупкам продуктов длительного хранения впрок, а у некоторых из них могли сохраниться и продукты из весенних запасов. Между тем накануне президент России Владимир Путин вновь заявил, что правительство не намерено вводить тотальные ограничительные меры и общенациональный локдаун, подобный весеннему.