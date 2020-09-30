Тугулымский районный суд Свердловской области приговорил к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима местного жителя, который забил кочергой насмерть двух котов своей престарелой матери в ее присутствии.

Суд назначил такое наказание Алексею Кромзину, "учитывая рецидив в его действиях", сообщает прокуратура региона. Мужчину признали виновным по пункту "д", ч.2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с несколькими животными, в целях причинения им боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее их гибель".

По версии следствия, 16 января 2020 года Кромзин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений избил металлической кочергой двух котов по кличке Яша и Мармыш. В результате животные скончались.

В прокуратуре подчеркнули, что мужчина "действовал с особой жестокостью, желая животным мучительной смерти", а также пренебрег "нормами общественной морали и нравственности".

В суде Кромзин заявил, что убил котов, так как они мешали ему.