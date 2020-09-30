ВСЕ ФОТО Данные переболевших COVID-19 и получивших прививку россиян соберут в закрытую базу

АГН Москва / Андрей Никеричев Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании закрытого ресурса с данными о переболевших коронавирусом и получивших прививку от него

Пресс-служба Правительства России По данным Минздрава, ресурс будет содержать данные обо всех переболевших COVID-19, а также гражданах, прошедших вакцинацию, и о состоянии их здоровья

АГН Москва / Сергей Киселев

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании закрытого ресурса с данными о переболевших коронавирусом и получивших прививку от него, пишут "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Как уточняет агентство "Москва", документ носит название "О внесении изменений в постановления правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 года N555 и от 31 марта 2020 года N373. На сайте правительства оно не опубликовано.

По данным Минздрава, ресурс будет содержать данные обо всех переболевших COVID-19, а также гражданах, прошедших вакцинацию, и о состоянии их здоровья. Все вакцинированные смогут вести дневник наблюдения на Едином портале госуслуг или через специальное мобильное приложение. Сведения будут доступны специалистам в регистре вакцинированных. В Минздраве считают, что это позволит "эффективно контролировать ход вакцинальной кампании и аккумулировать данные о лицах, имеющих иммунитет к COVID-19".

В Москве 30 сентября начался второй этап вакцинации добровольцев в рамках пострегистрационного клинического исследования российского препарата "Спутник V". Участники испытаний начали получать второй компонент вакцины, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Промежуток между введением первого и второго компонента составляет 21 день.

Вторая прививка нужна для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения, пояснила Ракова. "По результатам первой прививки, а ее уже сделали уже более 5,7 тысяч человек, мы видим, что абсолютное большинство чувствует себя хорошо", - приводит ее слова оперштаб Москвы.

Издание "Проект" со ссылкой на сотрудников четырех государственных учреждений Москвы пишет, что бюджетников уже принуждают делать прививки от коронавируса. Сотрудница предприятия столичного ЖКХ рассказала, что руководство "настоятельно рекомендовало" работникам заполнить заявку на вакцинацию и пригрозило несогласным "последствиями". По данным источника портала, негласную рекомендацию привить треть сотрудников получили некоторые подразделения московского метрополитена.

Сотрудница библиотеки рассказала, что начальница по одному вызывала к себе работников и просила зарегистрироваться на добровольную вакцинацию от COVID-19, чтобы от них "отстали". Глава Минздрава России Михаил Мурашко в июле пообещал, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, но отметил "высокий интерес" к вакцине. После появления информации о том, что врачи готовы бастовать в случае принуждения к прививке, Мурашко отметил, что вариант обязательной вакцинации даже не обсуждался.

Между тем директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью радиостанции "Вести FM" заявил, что непривитых от COVID-19 могут не допустить к некоторым видам работ. Например, он сам не позволит непривитому сотруднику работать с возбудителем коронавируса. В то же время он отметил, что вакцинация от COVID-19 не может быть обязательной.