ЦИК рекомендовала распустить избирком Петербурга и уволить его главу за уклонение от дополнительных выборов

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай Центризбирком РФ признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и выразил недоверие ее главе Виктору Миненко

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Центризбирком РФ признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и выразил недоверие ее главе Виктору Миненко. "В связи с уклонением от возобновления действий по проведению дополнительных выборов депутатов заксобрания признать работу городской комиссии неудовлетворительной. Выразить недоверие главе комиссии Виктору Александровичу Миненко", - зачитала текст постановления глава ЦИК Элла Памфилова. Ее слова приводит "Интерфакс".

Памфилова напомнила, что результаты работы комиссии признаются неудовлетворительными в третий раз, и смена одного председателя "мало что даст, если новый человек придет в эту дискредитировавшую себя систему". "Я полагаю, будет честно и ответственно со стороны не только председателя, но и заместителя председателя комиссии, и секретаря и многим членам комиссии написать заявление об увольнении по собственному желанию", - заявила Памфилова.

В постановлении ЦИК рекомендовала предложить членам комиссии сложить полномочия. Памфилова добавила, что у ЦИК остается право обратиться в суд для роспуска комиссии.

В июне в Санкт-Петербурге должны были пройти дополнительные выборы депутатов заксобрания, однако они были отменены в связи с ситуацией с коронавирусом. К 13 сентября выборы так и не были организованы. По словам Памфиловой, петербургская комиссия "в последний момент" направила в ЦИК письмо с просьбой разъяснить, что делать с довыборами, и ЦИК ответила, что откладывать их недопустимо. Тем не менее, выборы не были проведены.

В прошлый раз ЦИК признала неудовлетворительной работу комиссии по итогам муниципальных выборов в декабре 2019 года. Во время кампании несколько оппозиционеров сообщили, что кандидаты в муниципальные депутаты не могут подать документы в избиркомы из-за искусственных очередей, которые образуют группы людей спортивного телосложения. Кроме того, в ряде муниципальных образований избиркомы назначили выборы, но не уведомили об этом городскую комиссию, из-за чего потенциальные кандидаты не смогли заявиться на выборы вовремя. После выборов результаты голосования не вносились в ГАС "Выборы" в течение нескольких недель.

Сам председатель местного избиркома "отметился" и в печально известном инциденте, в ходе которого неизвестные сломали руку журналисту Давиду Френкелю, освещавшему летнее голосование по поправкам к Конституции. Миненко заявил, что журналист "Медиазоны" "вел себя очевидно провокационно", а перелом получил, поскольку, со слов полицейских, якобы упал сам. Френкеля при этом оштрафовали на 2500 рублей по двум статьям: о неповиновении полицейскому и о вмешательстве в осуществление работы избиркома. Кроме того, ему вынесли предупреждение о нарушении режима самоизоляции.