Двое неизвестных избили бывшего фигуранта "московского дела", ведущего радиостанции "Эхо Москвы" Егора Жукова около его дома в Москве. По словам очевидцев, на него напали двое "титушек", которые впоследствии скрылись на самокатах, сообщает команда активиста в Telegram-канале.

Нападение произошло на улице Ращупкина, когда Жуков шел домой, рассказал "Новой газете" отец Егора. На опубликованных командой фотографиях видно, что у активиста разбито лицо. После осмотра врачами скорой помощи Жукова отвезли в больницу на МРТ головного мозга.

Пресс-секретарь Жукова Стас Топорков сообщил "Интерфаксу" ночью, что предварительно медики поставили диагноз "сотрясение мозга" и "черепно-мозговая травма". Позже врачи отпустили его домой. Топорков утром подтвердил "Эху Москвы", что активист находится дома. Он также уточнил, что МРТ не показало "ничего серьезного", госпитализацию Жукову не рекомендовали.

По словам Топоркова, в момент нападения рядом был прохожий, соратники оппозиционера будут требовать видео с камеры. По мнению пресс-секретаря Жукова, это было политически мотивированное нападение. Он отметил, что команда оппозиционера всегда сопровождает его до подъезда и несколько раз замечала слежку.

Жуков написал заявление в полицию. "Имущественный вред мне не причинен, однако у меня разбито лицо, я очень плохо себя чувствую. Считаю, что нападавшие покушались причинить тяжкий вред моему здоровью, с этой целью нанесли множественные удары по моей голове, в том числе после того, как я упал на землю", - говорится в документе.

Полиция начала проверку по факту избиения. Уголовное дело могут возбудить по статье "побои", сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве.

Это уже второе нападение на Жукова за последние месяцы. 24 июля его также пытались избить у подъезда двое неизвестных. Тогда ему удалось поставить блок на удар и сбежать. В заявлении активист отметил, что тогда обращался в полицию, но ему было отказано в возбуждении уголовного дела.