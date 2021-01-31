Момент задержания Юлии Навальной, 31 января 2021 года

Фото: стоп-кадр видео Сергея Пархоменко / Facebook

Супругу оппозиционера Алексея Навального Юлию Навальную отпустили из ОВД после составления протокола по статье за нарушение порядка организации и проведения митинга. Суд назначен на понедельник, передает "Интерфакс".

По данным адвоката Светланы Давыдовой, рассмотрение протокола состоится в 10:00 в Щербинском суде Москвы.

Супруга Алексея Навального была задержана в воскресенье днем в районе улицы Стромынка в Москве, после чего ее доставили в ОМВД "Щербинский" в Новой Москве.

Вторые выходные подряд в ряде городов России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, проходят несогласованные акции в поддержку задержанного и помещенного под стражу Навального.

Перед началом акции в воскресенье Юлия Навальная опубликовала в Instagram семейную фотографию со словами поддержки своему супругу и его брату.

"Это моя семья. Двое честных молодых мужчин на этом снимке демонстративно арестованы без всякой видимости закона. Один за то, что его пытались отравить, а он посмел выжить. Второй взят в заложники за то, что у него такая же фамилия - Навальный. Если мы будем молчать, то завтра придут за любым из нас. В 16-этажном бункере с аквадискотекой случайный испуганный человек решает нашу судьбу - кого-то посадит, а кого-то отравит. Так быть не должно. И не будет", - написала она.