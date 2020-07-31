Приморский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу по 30 сентября депутата городского Законодательного собрания Романа Коваля, обвиняемого во взяточничестве, сообщает "Интерфакс".

Коваль вину не признал. Просил избрать домашний арест или любую иную меру, не связанную с заключением под стражу.

Следствие в свою очередь просило избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу, так как Коваль, узнав о задержании в рамках этого дела своего помощника Андрея Гришина пытался скрыться с четырьмя сумками с вещами и деньгами в размере 2 550 000 рублей, 3 000 евро, 1 561 доллара США, банковские карты, однако был задержан, следует из сообщения.

Коваль и Гришин были задержаны накануне при получении от предпринимателя части незаконного вознаграждения. Мера пресечения в отношении Гришина пока не определена.

В отношении Коваля было возбуждено уголовное по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении Гришина - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей. Незаконное вознаграждение полагалось за помощь в выделении бюджетных средств путем внесения и принятия поправок к бюджету Петербурга определенным государственным бюджетным учреждениям города, с которыми впоследствии представляемые предпринимателем коммерческие организации заключали государственные контракты. Размер взятки составлял 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям денег.