Сайт NEWSru.com прекращает обновление с 31 мая 2021 года. Но наш архив новостей, накопленный за 21 год работы, пока остается открытым и доступным.

Новости из недавнего прошлого без лишних трактовок и комментариев убедительно показывают, как складывалась наша новейшая история, на что мы надеялись, и что из этого вышло. Эту историю "зачистить" не удастся, какие бы ресурсы на это сейчас ни тратило государство.

Благодаря архиву вы можете без труда вспомнить, что происходило в этот день 20, 15, 10 лет назад. Оказывается, в новостях фигурировали все те же лица, что и нынче. Многие из них говорили совсем другие слова и совершали не те поступки, какие мы слышим и видим сегодня. Иные наоборот неотличимы от себя сегодняшних. Однако устройство жизни у нас теперь совсем другое.

В нашем архиве можно найти новости каждого дня - и мира, и путинской России, начиная с 2000 года. К примеру, посмотрите, что было в этот день - 31 мая - с начала XXI века. Попробуйте изучить события самостоятельно, предложите изучить новостной календарь своим детям, а некоторые - даже и внукам, тем, кто родился и живет всю свою жизнь при Путине.