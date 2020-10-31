Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru В Москве задержали мужчину, напавшего на сотрудника полиции, патрулировавшего территорию вблизи ГУ МВД на Петровке, 38. Инцидент произошел в Петровском переулке. Мужчина 1988 года рождения подошел к двум полицейским и ударил одного из них в лицо, сообщается на сайте столичной полиции

Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru

В Москве задержали мужчину, напавшего на сотрудника полиции, патрулировавшего территорию вблизи ГУ МВД на Петровке, 38. Инцидент произошел в Петровском переулке. Мужчина 1988 года рождения подошел к двум полицейским и ударил одного из них в лицо, сообщается на сайте столичной полиции.

"При задержании гражданин оказал активное физическое сопротивление, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, после чего к нему была применена физическая сила и специальные средства", - говорится в сообщении.

Старший сержант полиции обратился за медицинской помощью, после чего продолжил службу. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции. По факту нападения возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщает ГСУ СК по Москве.

Следствие будет ходатайствовать об аресте нападавшего. Ему также будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. О личности задержанного и мотивах его поступка в полиции и СК не сообщили. По данным информированного источника "Интерфакса", основной версией причин произошедшего был бытовой конфликт.

"По предварительной информации, это уроженец Дагестана. Данное правонарушение не имело экстремистской окраски", - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Telegram-канал Baza пишет со ссылкой на очевидцев, что напавший пытался выхватить у одного из полицейских пистолет. Также сообщается, что полицейские якобы не стали задерживать мужчину, а "отошли в сторону". Источник ТАСС утверждает, что злоумышленник сразу был задержан.

По данным Baza, задержанный уроженец Махачкалы в 2014 году уже был судим за нападение на сотрудника полиции. Издание также сообщает, что полицейских якобы хотят уволить, "формально, за бездействие, проявленное при выполнении служебного долга". Официального подтверждения этой информации нет.