Doha Stadium Plus Qatar / commons.wikimedia.org Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не будет отстранен от должности в ходе уголовного расследования, проводимого в его отношении швейцарской прокуратурой

Doha Stadium Plus Qatar / commons.wikimedia.org

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не будет отстранен от должности в ходе уголовного расследования, проводимого в его отношении швейцарской прокуратурой. Подозрения в подстрекательстве сотрудников правопорядка к злоупотреблению должностными полномочиями в ФИФА сочли несерьезными.

"Президент ФИФА продолжит полностью осуществлять свои функции и выполнять свои обязанности, он продолжит сотрудничать с властями Швейцарии", - цитирует ТАСС заявление ФИФА, распространенное в воскресенье в Женеве.

30 июля швейцарская прокуратура сообщила о начале разбирательств в отношении Инфантино, а также недавно подавшего в отставку федерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера. Их обвиняют в проведении неофициальных и даже тайных встреч на фоне разбирательств, которые вела прокуратура в отношении федерации футбола. Лаубера уличили в том, что тот ходе внутреннего расследования "не сообщил правду" о своих контактах с Инфантино, чем грубо нарушил служебные обязанности.

В ФИФА отмечают, что не было и нет абсолютно никакой причины возбуждать какое-либо расследование, поскольку ничего криминального не произошло. Встречи Инфантино с Лаубером не были незаконными и выглядели совершенно логично на фоне проводимых прокуратурой расследований в отношении футбольной организации. Целью таких встреч всегда была помощь в расследовании.

В федерации категорически отрицают предположения о том, что Инфантино, который на момент первой встречи с Лаубером был президентом всего 24 дня, мог оказывать какое-либо "ненадлежащее влияние" на федерального прокурора Швейцарии. А спецпрокурор Стефан Келлер, возбудивший уголовное расследование в отношении Инфантино, не представил для оного серьезных оснований.

Джанни Инфантино был избран президентом ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после аналогичного расследования Швейцарской прокуратуры относительно многочисленных коррупционных скандалов в этой организации.