Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил на пятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при 70-летия. Соревнования завершились на автодроме "Сильверстоун" в Великобритании, где в мае 1950 года состоялась первая в истории гонка "Формулы-1".

"Победить здесь - невероятный результат. Все сложилось хорошо, и я невероятно счастлив. Пока у нас не было возможности давить на конкурентов из "Мерседеса" во всех гонках. Я пытался оказывать давление, в итоге им пришлось свернуть в боксы, а я просто держал свой темп", - приводит слова Ферстаппена SkySports.

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", третье - его партнер по команде финн Валттери Боттас.

Leading the race - but never too busy to look out for his buddy ???? ????#F170 ???????? #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/iu8knrBiqH— Formula 1 (@F1) August 9, 2020

Для Ферстаппена эта победа стала девятой в "Формуле-1", в предыдущий раз он побеждал 17 ноября 2019 года на Гран-при Бразилии. Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят занял десятое место.

После пяти этапов в чемпионате лидирует Хэмилтон (107 очков), на вторую строчку вышел Ферстаппен (77), третье место в таблице занимает Боттас (73), Квят (2) располагается на 16-й позиции.