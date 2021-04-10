В Балашихе казанский "Ак Барс" со счетом 2:1 победил омский "Авангард" в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. В составе гостей шайбы забросили Михаил Глухов (6) и Станислав Галиев (41), У проигравших на последних секундах встречи отличился Корбан Найт (60)

Фото: Ильнар Тухбатов / Официальный сайт хоккейного клуба "Ак Барс"

В Балашихе казанский "Ак Барс" со счетом 2:1 победил омский "Авангард" в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

В составе гостей шайбы забросили Михаил Глухов (6') и Станислав Галиев (41'), У проигравших на последних секундах встречи отличился Корбан Найт (60').

"У нас были хорошие моменты, - приводит слова главного тренера "Ак Барс" Дмитрия Квартальнова официальный сайт казанского клуба. - Где-то отдали инициативу, у нас немного не шла игра в большинстве. Тяжелая игра, сейчас мы посмотрим, определимся с этим в Казани. Тяжелая серия, пока ничья".

Счет в серии стал равным - 2:2. "Авангард" дважды победил соперника в Казани ( 3:1 , 2:0 ), а третья игра серии завершилась выездной победой "Ак Барса" ( 2:1 ). Пятая игра состоится 11 апреля в столице Татарстана.

В финале Запада ведут спор ЦСКА и СКА, пока в противостоянии счет 3:1 в пользу столичного коллектива. Пятая игра серии состоится сегодня в Москве.