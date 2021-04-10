В Балашихе казанский "Ак Барс" со счетом 2:1 победил омский "Авангард" в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
В составе гостей шайбы забросили Михаил Глухов (6') и Станислав Галиев (41'), У проигравших на последних секундах встречи отличился Корбан Найт (60').
"У нас были хорошие моменты, - приводит слова главного тренера "Ак Барс" Дмитрия Квартальнова официальный сайт казанского клуба. - Где-то отдали инициативу, у нас немного не шла игра в большинстве. Тяжелая игра, сейчас мы посмотрим, определимся с этим в Казани. Тяжелая серия, пока ничья".
Счет в серии стал равным - 2:2. "Авангард" дважды победил соперника в Казани (3:1, 2:0), а третья игра серии завершилась выездной победой "Ак Барса" (2:1). Пятая игра состоится 11 апреля в столице Татарстана.
.@hcakbars сравнивает! На Востоке начинается самое интересное!#КубокГагарина pic.twitter.com/gJIvpRqubs— КХЛ (@khl) April 9, 2021
В финале Запада ведут спор ЦСКА и СКА, пока в противостоянии счет 3:1 в пользу столичного коллектива. Пятая игра серии состоится сегодня в Москве.