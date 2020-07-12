Фото: пресс-служба ФК "Локомотив" В домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу "Локомотив" в Москве сыграл вничью со счетом 1:1 с "Уфой". В составе гостей мяч забил Даниил Фомин (39', с пенальти), "железнодорожников" спас от поражения Джефферсон Фарфан (81')

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

В домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу "Локомотив" в Москве сыграл вничью со счетом 1:1 с "Уфой". В составе гостей мяч забил Даниил Фомин (39', с пенальти), "железнодорожников" спас от поражения Джефферсон Фарфан (81').

- Болельщики "Локомотива" потребовали отставки руководства клуба



Перуанец проводил первый матч с 4 мая 2019 года. Фарфан получил повреждение колена, находясь в расположении сборной Перу, которая выступала на Кубке Америки в Бразилии, а в мае нынешнего года у 35-летнего нападающего был обнаружен коронавирус. В июле "Локомотив" сообщил, что игрок вылечился от болезни.

"Локомотив" (51 очков), который после ухода главного тренера Юрия Семина в чемпионате страны выиграл только один матч и четыре встречи завершил вничью, занимает второе место в турнирной таблице, сохраняя хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Перспективы "железнодорожников" после возобновления чемпионата не стали туманнее, так как прямые конкуренты московского клуба также не могут похвастаться стабильной игрой.