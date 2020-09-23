Ярославскому "Локомотиву" присудили техническое поражение за неявку на матч КХЛ
 
Ярославскому "Локомотиву" присудили техническое поражение за неявку на матч КХЛ
Pixabay.com

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) присудила техническое поражение ярославскому "Локомотиву" за неявку на матч регулярного чемпионата с пекинским "Куньлунем", который должен был состояться 22 сентября в подмосковных Мытищах. Ярославская команда села на карантин из-за коронавируса.

"Все клубы Лиги до начала сезона были проинформированы о том, что в текущей ситуации они должны заблаговременно планировать комплектование команды, а переносы матчей будут рассматриваться как крайняя мера при наличии веских обстоятельств. КХЛ перенесла игру "Куньлунь Ред Стар" - "Локомотив" с 21 на 22 сентября для того, чтобы клубы решили необходимые организационные вопросы", - говорится в сообщении лиги.

Также отмечается, что есть разночтения в результатах тестов на COVID-19, самостоятельно проведенных ХК "Локомотив" и лабораторией КХЛ.

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав восемь очков в пяти играх. Ранее из-за вспышки коронавируса в ярославской команде были перенесены ее матчи против "Сочи" и минского "Динамо".

В свою очередь, "Локомотив" после выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией объявил об уходе команды на карантин в полном составе, согласно предписания Управления Роспотребнадзора по Ярославской области. При этом игроки, тренеры и персонал будут проходить регулярное медицинское тестирование.

"В данных условиях ХК "Локомотив" не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах чемпионата КХЛ, поскольку первостепенной задачей для нас является обеспечение здоровья игроков и тренеров, включая команды соперников, а также болельщиков, судей и всех, кто задействован при проведении официальных игр. Мы готовы возобновить участие в чемпионате, как только это будет реально возможно", - говорится в заявлении ярославского клуба.

Ранее на коронавирусный карантин, следуя предписаниям местных властей, ушли иностранные клубы КХЛ - финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс".

Кроме того, случаи заражения были выявлены в уфимском "Салавате Юлаеве", нижнекамском "Нефтехимике", рижском "Динамо" и нижегородском "Торпедо".

Зараженные команды вынуждены отменять и переносить свои матчи, однако чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжается, не смотря ни на что.