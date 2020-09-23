Pixabay.com Ярославскому "Локомотиву" присудили техническое поражение за неявку на матч КХЛ

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) присудила техническое поражение ярославскому "Локомотиву" за неявку на матч регулярного чемпионата с пекинским "Куньлунем", который должен был состояться 22 сентября в подмосковных Мытищах. Ярославская команда села на карантин из-за коронавируса.

"Все клубы Лиги до начала сезона были проинформированы о том, что в текущей ситуации они должны заблаговременно планировать комплектование команды, а переносы матчей будут рассматриваться как крайняя мера при наличии веских обстоятельств. КХЛ перенесла игру "Куньлунь Ред Стар" - "Локомотив" с 21 на 22 сентября для того, чтобы клубы решили необходимые организационные вопросы", - говорится в сообщении лиги.

Также отмечается, что есть разночтения в результатах тестов на COVID-19, самостоятельно проведенных ХК "Локомотив" и лабораторией КХЛ.

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав восемь очков в пяти играх. Ранее из-за вспышки коронавируса в ярославской команде были перенесены ее матчи против "Сочи" и минского "Динамо".

В свою очередь, "Локомотив" после выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией объявил об уходе команды на карантин в полном составе, согласно предписания Управления Роспотребнадзора по Ярославской области. При этом игроки, тренеры и персонал будут проходить регулярное медицинское тестирование.

"В данных условиях ХК "Локомотив" не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах чемпионата КХЛ, поскольку первостепенной задачей для нас является обеспечение здоровья игроков и тренеров, включая команды соперников, а также болельщиков, судей и всех, кто задействован при проведении официальных игр. Мы готовы возобновить участие в чемпионате, как только это будет реально возможно", - говорится в заявлении ярославского клуба.

Ранее на коронавирусный карантин, следуя предписаниям местных властей, ушли иностранные клубы КХЛ - финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс".

Кроме того, случаи заражения были выявлены в уфимском "Салавате Юлаеве", нижнекамском "Нефтехимике", рижском "Динамо" и нижегородском "Торпедо".

Зараженные команды вынуждены отменять и переносить свои матчи, однако чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжается, не смотря ни на что.