Юлиан Нагельсман

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Главный тренер футбольного клуба "Лейпциг" Юлиан Нагельсман в следующем сезоне возглавит мюнхенскую "Баварию". Он сменит на этом посту Ханса-Дитера Флика, который по собственному желанию заявил о намерении уйти в отставку по окончании сезона.

Как сообщает пресс-служба "Баварии" , заключенное с Нагельсманом соглашение рассчитано на пять лет. 33-летний специалист покинет "Лейпциг" 1 июля, после чего приступит к работе в новом клубе.

По информации СМИ, за переход Нагельсмана "Лейпциг" с учетом различных бонусов получит компенсацию в размере около 25 миллионов евро. Сам тренер будет зарабатывать в Мюнхене 8 млн евро в год.

Нагельсман начал тренерскую карьеру в "Хоффенхайме" в феврале 2016 года, став самым молодым специалистом в истории, возглавившим клуб бундеслиги, а с "Лейпцигом" он работает с 2019 года. Под его руководством "красные быки" в прошлом сезоне дошли до полуфинала Лиги чемпионов и добыли бронзу в национальном чемпионате, где в нынешнем идут на втором месте.

"Бавария" лидирует в бундеслиге, а в еврокубке сложила чемпионские полномочия на стадии четвертьфинала.

Под руководством Флика с осени 2019 года мюнхенский клуб выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Германии и клубный чемпионат мира. В 2020 году Ханса-Дитер был признан лучшим тренером года по версии УЕФА. Его контракт действовал до 30 июня 2023 года.