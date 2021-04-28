Российские юниоры проиграли финнам на чемпионате мира по хоккею

IIHFHockey / twitter.com

Хоккеисты юниорской сборной России уступили сверстникам из Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира среди игроков до 18 лет, который проходит в США. Встреча на льду Comerica Center в городе Фриско (штат Техас) завершилась в серии буллитов со счетом 4:3.

У россиян отличились Федор Свечков (10', 38') и Никита Чибриков (25'), а вратарь Сергей Иванов отразил 52 броска. В составе финнов шайбы забросили Саму Салминен (22'), Вилле Койвунен (58') и Саму Туомаала (59').

После впечатляющей волевой победы над американцами на старте турнира подопечные Альберта Лещева позволили сделать камбэк сопернику, ведя 3:1 к 58-й минуте матча. Финны перевели игру в овертайм, забив две шайбы на последних минутах, и оказались сильнее серии буллитов.

Сборная России набрала три очка и занимает третье место в группе В, уступая американцам и чехам. В следующем туре 30 апреля соперниками россиян будут немцы, а заключительный матч группового этапа 2 мая они проведут против команды Чехии.

In a tournament where goal differential matters, today was kind of a big deal. #U18Worlds pic.twitter.com/Vr6lkgYOiT — IIHF (@IIHFHockey) April 28, 2021

Среди других результатов выделяется разгром со счетом 12:1, который Канада в группе А учинила действующим чемпионам из Швеции. Это худший матч для "Тре Крунур" в истории турнира.