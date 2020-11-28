В стартовом матче 16-го тура чемпионата России по футболу "Арсенал" в Туле сыграл со счетом 0:0 вничью с петербургским "Зенитом". Гостей на поле с капитанской повязкой вывел нападающий Артем Дзюба, ранее он был лишен капитанства после скандального видео перед встречей с "Краснодаром".

"Начали неплохо, - сказал после финального свистка главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире "Матч ТВ". - Конечно, для того, чтобы выигрывать, нужно забивать. Моментов было предостаточно, но с реализацией было сложнее. Пока поле держало, проще было комбинировать, когда поле поехало, было много борьбы - в том числе и с газоном. Старались победить, но, повторюсь, нужно забивать, чтобы выигрывать. Потеряли обидные два очка второй выездной матч подряд. Там судейство, здесь сами не забили. Жалко, что теряем очки тогда, когда нам не нужно этого делать".

На данный момент "Зенит" (32) идет первым в турнирной таблице первенства страны, на втором месте располагается ЦСКА (32), у которого один матч в запасе.

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Дзюба записал на видео процесс мастурбации, после чего этот ролик по неустановленным причинам стал достоянием общественности, разлетевшись по соцсетям. По одной версии СМИ, телефон футболиста взломали и требовали 5 миллионов долларов, по другой - видео слила девушка, имевшая с ним очень близкие отношения.

После разразившегося скандала главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил нападающего из заявки национальной команды, а наставник "Зенита" Сергей Семак отнял у него капитанскую повязку.

Ранее в поддержку Дзюбы в Instagram выступили поп-исполнители Филипп Киркоров, LOBODA, певец и композитор Дмитрий Маликов, телеведущий Дмитрий Шепелев, модель Виктория Лопырева и многие другие представители шоу-бизнеса. К акции "Я/Мы Дзюба" в передаче "60 минут" присоединился даже федеральный телеканал "Россия 1", а Анастасия Волочкова даже расплакалась в эфире, защищая спортсмена.

12 ноября активистки "Первой женской академии" провели в Москве митинг в поддержку Дзюбы. Девушки собрались возле Большого театра с плакатами и выразили недовольство тем, что из-за скандального ролика "от человека отвернулись друзья, фанаты, осуждают мировые медиа".

Накануне стало известно, что самолет "Аэрофлота" по приказу гендиректора Андрею Калмыкову нарисовал в небе фаллос в поддержку Дзюбы.