Бывшая подруга Криштиану Роналду требует огромную компенсацию за боль и страдания

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Бывшая модель Кэтрин Майорга, ранее обвинившая футболиста сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в изнасиловании, попытается получить от португальца в качестве компенсации 56,5 миллиона фунтов (около 79 миллионов долларов).

Как утверждает РИА "Новости" со ссылкой на издание The Mirror , Майорга рассчитывает на 18 миллионов за "боль и страдания в прошлом", на 18 миллионов за "боль и страдания в будущем" и на 18 миллионов в качестве штрафных санкций. К этой сумме прибавляются судебные издержки и расходы на адвокатов в размере 2,5 миллиона.

Майорга продолжает утверждать, что Роналду ее изнасиловал в Лас-Вегасе в 2009 году. Сам футболист это категорически отрицает.

Сообщалось, что в 2010 году сторона футболиста заплатила потерпевшей 375 тысяч долларов. По условиям внесудебного соглашения стороны договорились не разглашать подробности, а сторона потерпевшей должна была отказаться от обвинений.

Cristiano Ronaldo rape accuser demands £56m in damages for 'pain and suffering'https://t.co/UYcYGr5v3r pic.twitter.com/5W1DXzF9zt — Mirror Football (@MirrorFootball) April 29, 2021

Теперь Майорга пытается доказать , что она не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении от 2010 года. Если она добьется успеха в суде, Роналду будет вызван для дачи показаний на открытом заседании.