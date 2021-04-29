Бывшая подруга Криштиану Роналду требует огромную компенсацию за боль и страдания

Бывшая модель Кэтрин Майорга, ранее обвинившая футболиста сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в изнасиловании, попытается получить от португальца в качестве компенсации 56,5 миллиона фунтов (около 79 миллионов долларов).
Как утверждает РИА "Новости" со ссылкой на издание The Mirror, Майорга рассчитывает на 18 миллионов за "боль и страдания в прошлом", на 18 миллионов за "боль и страдания в будущем" и на 18 миллионов в качестве штрафных санкций. К этой сумме прибавляются судебные издержки и расходы на адвокатов в размере 2,5 миллиона.
Майорга продолжает утверждать, что Роналду ее изнасиловал в Лас-Вегасе в 2009 году. Сам футболист это категорически отрицает.
Сообщалось, что в 2010 году сторона футболиста заплатила потерпевшей 375 тысяч долларов. По условиям внесудебного соглашения стороны договорились не разглашать подробности, а сторона потерпевшей должна была отказаться от обвинений.
Cristiano Ronaldo rape accuser demands £56m in damages for 'pain and suffering'https://t.co/UYcYGr5v3r pic.twitter.com/5W1DXzF9zt— Mirror Football (@MirrorFootball) April 29, 2021
Теперь Майорга пытается доказать, что она не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении от 2010 года. Если она добьется успеха в суде, Роналду будет вызван для дачи показаний на открытом заседании.
В начале октября 2018 года полиция Лас-Вегаса возобновила дело в отношении Роналду по обвинению в изнасиловании, но в июле 2020 года оно было закрыто за недостаточностью улик.