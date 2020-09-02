Бывший премьер-министр Италии, лидер партии Forza Italia Сильвио Берлускони заразился коронавирусом, сообщает газета La Repubblica. 83-летний политик сдал анализы на COVID-19 после возвращения с итальянского острова Сардиния, и результаты оказались положительными.

По словам лечащего врача бывшего премьер-министра, заболевание протекает бессимптомно, пишет РБК. Лидер партии Forza Italia изолировался на своей вилле в городе Аркоре в провинции Монца-э-Брианца области Ломбардия, где продолжает работать, сообщает издание Il Messaggero со ссылкой на пресс-службу Forza Italia.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что если Берлускони потребуется помощь, то Владимир Путин "даст необходимые указания", передает РИА "Новости".

В апреле 2019 года Берлускони был госпитализирован из-за почечных колик. В 2016 году политик перенес операцию по замене сердечного клапана.

Сильвио Берлускони занимал пост премьер-министра Италии с перерывами около восьми лет. В 2011 году он покинул пост, после того как парламент проголосовал за бюджет, удовлетворяющий требованиям Евросоюза.

С Берлускони был связан ряд скандалов. Так, в 2013 году его приговорили к семи годам тюрьмы за связь с несовершеннолетней проституткой Каримой аль-Маруг по прозвищу Руби. В 2014-м защита экс-премьера добилась отмены приговора. Также Берлускони обвиняли в подкупе свидетелей. А в 2015 году он получил три года тюрьмы за подкуп сенаторов.

Кроме того, бывший итальянский премьер платил работавшим на вечеринках с участием проституток на его вилле под Миланом женщинам, а также гостям за молчание о том, что там происходило. По версии следствия, на эти цели он потратил 10 млн евро. А одна из свидетельниц по делу о секс-вечеринках умерла при странных обстоятельствах. Выдвигалась версия о том, что она была отравлена с использованием радиоактивных веществ.

Берлускони и Путина связывает давняя дружба, которую не разрушили даже санкции и охлаждение отношений между РФ и Евросоюзом после аннексии Крыма. В 2017 году итальянский политик прибыл с частным визитом в Сочи и поздравил Путина с днем рождения. Берлускони вручил российскому президенту интимный подарок - пододеяльник с их общей фотографией.

"81-летний Берлускони пришел к идее персонализированного пододеяльника после того, как Путин подарил ему двуспальную кровать, на которой, как утверждала проститутка Патриция Д'Аддарио, она занималась сексом с дискредитированным итальянцем в 2008 году", - иронизировали журналисты The Times (перевод InoPressa.ru).

В пресс-службе Кремля тогда заявили, что не знают про "путинскую" кровать Берлускони.