ВСЕ ФОТО Telegram-каналы опубликовали новое видеообращение оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской

BELTA / telegramm В штабе Тихановской новое видеообращение пока не прокомментировали. На канале "Страна для жизни", где было опубликовано предыдущее видео, этой записи нет

Homoatrox / wikimedia.org Еще накануне, после того, как ЦИК объявил предварительные результаты выборов, Тихановская говорила, что не собирается уезжать из страны и не видит причин для своего возможного ареста

Страна для жизни / Youtube.com

Telegram-каналы опубликовали новое видеообращение оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая в ночь на 11 августа уехала в Литву. Читая текст по бумажке, Тихановская поблагодарила белорусов за участие в выборах и констатировала, что "народ сделал свой выбор".

"С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", - сказала Тихановская в кратком обращении.

Telegram-канал "Беларусь головного мозга" предположил, что перед отъездом из страны Тихановскую заставили записывать обращения. Где и когда снято видео, непонятно: Светлана сидит в каком-то помещении на кожаном диване на фоне окна, закрытого белыми жалюзи, и почти не смотрит в камеру. На Тихановской та же одежда, которая была на ней накануне при посещении ЦИК.

- "Победа Тихановской во втором туре была бы неизбежной"

- "Виртуальный член диктатора"



В штабе Тихановской новое видеообращение пока не прокомментировали. На канале "Страна для жизни", где было опубликовано предыдущее видео, этой записи нет. "Новая газета" пишет, что новое видео впервые появилось в провластном телеграм-канале "Желтые сливы", а затем его опубликовало госагентство БелТА.

Днем 10 августа Светлана Тихановская отправилась в ЦИК для подачи жалобы на результаты президентских выборов и несколько часов не выходила на связь со своим штабом. Адвокат Максим Знак, который тоже находился в ЦИК, но отдельно от Тихановской, сообщил, что с ней беседовали "представители госорганов". По его информации, кандидата предупредили о недопустимости действий, способствующих беспорядкам. Подробности содержания беседы остаются неизвестными.

Со слов соратниц Тихановской, выйдя из ЦИК, она объявила о принятии некого решения и уехала в неизвестном направлении. Утром 11 августа стало известно, что она покинула Белоруссию и уехала в Литву к своим детям.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила, что кандидата вывезли из страны белорусские власти. Отъезд Тихановской позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов без предъявления обвинения. По словам Ковальковой, "у Светланы не было выбора", часть ее команды продолжает находиться "в заложниках". Ковалькова сообщила, что Тихановская покинула страну вместе с Мороз, но погранкомитет Беларуси подтвердил только информацию об отъезде Тихановской.

Позже на канале "Страна для жизни" появилось видеообращение кандидата. Она сообщила, что приняла тяжелое для себя решение, которое было "абсолютно самостоятельным". "Многие меня поймут, многие осудят, а многие и возненавидят. Но не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала Тихановская. Никаких подробностей относительно того, что с ней происходило последние несколько часов, она не привела, лишь призвав белорусов беречь себя и отметив, что "дети - это самое важное, что есть в нашей жизни".

Еще накануне, после того, как ЦИК объявил предварительные результаты выборов, Тихановская говорила, что не собирается уезжать из страны и не видит причин для своего возможного ареста.