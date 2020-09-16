ВСЕ ФОТО Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что ключевую роль в белорусских после президентских выборов играют США

СВР "В событиях в Белоруссии четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа", - заявил директор СВР Сергей Нарышкин

СВР Минск, август 2020 года

Радыё Свабода / YouTube

Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что ключевую роль в белорусских после президентских выборов играют США. "В событиях в Белоруссии четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа", - заявил директор СВР Сергей Нарышкин, слова которого приводятся в официальном сообщении службы.

В СВР заявили, что Запад начал подготовку протестов задолго до выборов: в 2019 - начале 2020 годов США якобы направили на организацию антиправительственных выступлений около 20 миллионов долларов, которые поступали по назначению через сеть неправительственных организаций, передает РИА "Новости".

На эти деньги осуществлялось формирование сети "независимых блогеров" и информационных аккаунтов в соцсетях, а также подготовка активистов к проведению уличных акций. Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в том числе в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по "ненасильственным протестам", утверждает разведка.

"В контактах с европейскими союзниками Вашингтон настаивает на необходимости усиления нажима на Минск для побуждения законного руководства Белоруссии к запуску диалога с так называемым Координационным советом по вопросам "передачи власти". Фактически речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную "цветную революцию" и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеют ничего общего с интересами белорусских граждан", - сказал Нарышкин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с политическим активом республики также обвинил США в причастности к событиям в стране и рассказал о неких "истинных замыслах" своих оппонентов, которые в течение последних десяти лет "скрупулезно готовились к нынешнему времени "Ч".

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - цитирует Лукашенко БелТА.

При этом Чехия, по его утверждению, использовалась в качестве ресурсного хаба, Польша - сначала как "инкубатор медиаканалов", а затем - как площадка для "альтернативных органов в изгнании". Литва, "уязвленная темой БелАЭС", выступала как "таран белорусско-европейских отношений", а Украина - как "центр политических провокаций".

Лукашенко предложил "детально разобрать" все этапы "сценария по уничтожению" страны, на первом из которых "стратеги приступили к созданию постоянных очагов недовольства в регионах". По словам Лукашенко, за счет социальных протестов "выделились и раскрутились десятки блогеров, которые через YouTube и Telegram-каналы стали промывать мозги различным социальным группам, подкупая их якобы борьбой за народные интересы".

За полгода до президентских выборов созданные технологии дестабилизации, по его словам, были обкатаны на парламентских выборах, когда сеть специализированных Telegram-каналов поставила своей задачей "очернить власть и подорвать основы государственной идеологии", прежде всего с помощью фейков и фальсификаций. Тогда же, считает Лукашенко, были протестированы новые формы уличной активности: специально созданный под выборы "молодежный блок" под предлогом выдвижения кандидатов в парламент "активно формировал настроения недовольства в различных социальных группах", используя в том числе и неполитические темы.

По словам Лукашенко, при подготовке к выборам президента "зарубежные стратеги" "тщательно подбирали ключи к каждому социальному слою в Беларуси", создавая "героев" для разных целевых аудиторий, в том числе "некоего кандидата-блогера, которому пытались сформировать имидж народного борца" (речь, видимо, идет о Сергее Тихановском).

Одновременно наращивалось присутствие в СМИ "банкира, под которого создавались крупные интернет-площадки" (вероятно, имеется в виду Виктор Бабарико). "Таким образом зарубежные стратеги попытались внести раздрай в настроения государственной элиты и прощупать ее лояльность президенту", - заявил Лукашенко.

В ходе самой президентской кампании, по его словам, на белорусское общество "обрушился целый набор цветных политтехнологий, заимствованных из арабского, армянского, польского, гонконгского и других протестов". Также были использованы современные политтехнологии, превращающие политику в шоу для массового зрителя, и "фейки о мифических миллионах на зарубежных счетах президента".

Недоверие к результатам кампании стимулировалось призывами к избирателям прийти на выборы только 9 августа, а на избирательных участках ко времени их закрытия создавались "искусственные очереди и ажиотаж". Опубликованные в день выборов предварительные результаты голосования послужили поводом для "агрессивной защиты "украденных голосов"". По словам Лукашенко, якобы планировалось одномоментно вывести на улицы белорусских городов тысячи протестующих и захватить административные здания и культовые места, не пытаясь при этом вести какие-либо переговоры с властью.

Президент подчеркнул, что действия правоохранителей позволили "сбить эскалацию протеста". "Тогда кукловоды резко сменили тактику, представив протест в ангельски невинном виде. В ход уже пошли цветы, белые одежды, субботние и воскресные так называемые митинги-карнавалы. Также создавалась картинка якобы народного протеста, не имеющего явных лидеров и не зависящего от их воли", - сказал Александр Лукашенко. Ставка была сделана на масштабность, продолжительность и широкую географию акций.

"Одновременно с этим был взят курс на создание радикального крыла протестующих, для которых разрабатывались пошаговые инструкции и памятки, рекомендации по форме одежды и экипировке, способам сопротивления силовикам, изготовлению и использованию коктейлей Молотова. А сейчас предпринимаются попытки сделать протест частью повседневной жизни людей за счет создания "народных дружин" и "групп самообороны". "Сегодня координаторы пытаются организовать дворы, завтра они придут в ваши квартиры. Это их цель. Не получится", - сказал Лукашенко.

Теперь же, по его словам, в обществе начинает активно эксплуатироваться "война социологий", выстраиваются новые механизмы и схемы финансирования, а подконтрольные Варшаве каналы активно распространяют так называемый план "Б", предусматривающий формирование параллельных, "якобы народных", министерств, саботаж экономики и социальной сферы.

"Дошло до абсурда. Пытаясь втянуть страну в затяжной политический и экономический кризис, координаторы протеста раздают инструкции по экономическому сопротивлению, как они называют, - неуплата налогов, коммунальных платежей, выход из профсоюзов и так далее. Особо наивным потери обещают восполнить за счет фондов, якобы оказывающих адресную поддержку "жертвам режима". Опыт общения с украинскими майданщиками однозначно подсказывает: никто из них ничего никогда не получал и не получит", - подчеркнул президент. По его словам, авторы "белорусского сценария" сделали ставку на масштаб и длительность протестов, изматывание сил и истощение ресурсов. "Мы знаем, кто руководит, кто чего-то хочет в Беларуси, и поэтому не расслабляемся и готовы ответить на любой вызов", - подытожил Лукашенко

8 сентября Лукашенко заявил, что за акциями протеста в Белоруссии стоят США, которые действуют через центры в Польше и Чехии, а также сформировавшийся в республике класс "буржуйчиков", которые якобы "хотят власти".

Сразу после выборов и последовавших за ними акций протеста Лукашенко заявил, что разведка Белоруссии зафиксировала некие звонки из-за границы по управлению "овцами" - из Польши, Великобритании и Чехии. Организаторам акций протеста, говорил Лукашенко, "хотелось разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску". В числе "кукловодов", помимо Чехии и Польши, он назвал Украину и "определенный приток людей" из России.

27 августа Лукашенко заявил, что некие "неустоявшиеся соседи" Белоруссии не только открыто заявляют о своей позиции о повторных выборах в стране, но и начинают вмешиваться в ее внутренние дела, в частности, "спят и видят", как Гродненская область отойдет Польше. В Польше заявили, что не собираются претендовать на территории Белоруссии и нарушать ее территориальную целостность, а президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что заявления Лукашенко не имеют под собой никаких оснований и ставят целью любой ценой отвлечь внимание от внутренних проблем Белоруссии.

По данным опроса ФОМ, 45% россиян полагают, что протесты организованы из-за рубежа, 15% считают, что они организованы самими белорусами.