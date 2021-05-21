Эйфелева башня откроется для посетителей 16 июля при 25% загрузки ее лифтов, сообщила в четверг газета Le Parisien со ссылкой на компанию-оператора.

Достопримечательность французской столицы была закрыта из-за пандемии коронавируса с 29 октября 2020 года, передает "Интерфакс".

Пропускная способность башни предстоящим летом составит 10 тысяч посетителей в день, то есть на уровне лета 2020 года. При обычной нагрузке до пандемии на башню поднимались 25 тысяч человек в день.

Продажа билетов онлайн начнется 1 июня, а в кассе у подножия башни - при ее открытии. Посетителям будут доступны все этажи, кроме нескольких зон, где идут ремонтные работы, в том числе на втором этаже.

В 2014 году Эйфелеву башню посетили 7 миллионов человек, а в 2019 году - 6,2 миллиона человек.

К парижским Олимпийским играм 2024 года башню планируют покрасить в золотой цвет. Но работы по перекрашиванию были приостановлены весной 2021 года из-за того, что старые слои краски содержат свинец.