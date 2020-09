ВСЕ ФОТО Мэри Трамп

Племянница президента США, дочь его старшего брата Фреда Мэри Трамп подала в суд иск против Дональда Трампа и других членов ее семьи, обвинив их в сговоре и мошенничестве с наследством от ее дедушки, сообщает "Интерфакс".

По данным газеты The New York Times, иск направлен в суд штата Нью-Йорк. В нем Мэри Трамп утверждает, что Трамп, его сестра Мариэнн Трамп Барри и их брат Роберт Трамп, скончавшийся в августе этого года, вступили в сговор, чтобы лишить ее наследства ее дедушки, Фреда Трампа, который умер в 1999 году.

После смерти в 1981 году отца Мэри его братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэриэнн стали опекунами 16-летней девушки, но вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, как утверждает истица, создали целую схему для "выкачивания средств, сокрытия их хищения и введения ее в заблуждение относительно истинной их ценности".

В 1999 году умер отец Трампа и дед Мэри Фред Трамп, после чего истицу, как она утверждает, вынудили подписать соглашение, лишив "десятков миллионов долларов или даже больше".

"Они предали меня, тайно сотрудничали, чтобы украсть у меня, лгали относительно реальной ценности того, что я унаследовала", - приводит часть ее заявления адвокат. "Мошенничество - это не просто семейный бизнес, это образ жизни", - говорится в ее иске.

В июле Мэри Трамп выпустила книгу под названием "Слишком много, но никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного в человека в мире"(Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). В ней она составила психологический портрет Дональда Трампа на основе информации о его детстве и юношестве. Дональд Трамп, утверждается в книге, лишен способности сопереживать другим людям. Также она сообщает, что Трамп с детства проявлял готовность обманывать окружающих в собственных интересах.

Роберт Трамп пытался не допустить выхода этой книги в печать, он подал иск с требованием в судебном порядке запретить публикацию книги, и суд в Нью-Йорке удовлетворил его, однако позднее апелляционный суд отменил это решение, поскольку издатель уже напечатал несколько тысяч экземпляров книги.Ранее Мэри Трамп предоставила NYT документы, на основании которых газета в 2018 году выпустила расследование, где утверждалось, что Трамп получил от родителей, и преимущественно от своего отца Фреда Трампа, по меньшей мере 413 млн. долларов. Деньги, как уверяет NYT, были переданы Трампу за то, что он помогал родителям уклоняться от налогов.

В августе Роберт Трамп скончался. У Фреда Трампа всего было пятеро детей: дочери Элизабет и Мариэнн, сыновья Роберт, Дональд и Фред-младший. Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа-младшего, который умер в 1999 году.