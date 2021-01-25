Владимир Путин

Пресс-служба Президента России

"А теперь вот давайте просто посмотрим, что сказал Путин про дворец в Геленджике", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook .

"Он сказал, что он ему не принадлежит. А кто-то утверждал, что дворец - собственность Путина по документам? Конечно, нет, иначе бы не было никакого расследования, потому что все было бы указано в декларации.

И, как ни странно, он подтвердил схему. Правда, в части виноградников, которые ему интересны, типа вот на пенсии можно заняться виноделием. Так дело в том, что виноградники ему тоже не принадлежат, но... Вот примерно так и с дворцом, тем более он по соседству.

Получается, что это такой дом ветеранов госуправления с большой территорией. Да, и никто не обвинял Путина в том, что он занимается бизнесом. Бизнесом занимаются как раз другие. Например, находящийся на госслужбе Борис Титов. Путин его спалил, а теперь должен уволить с госслужбы за предпринимательскую деятельность, которая с ней несовместима. Это последствие года в бункерной изоляции и общения с подчиненными по телевизору. Еще одним доказательством, что оно не прошло бесследно и пандемия стала черным лебедем, стали слова Путина о том, что теперь можно снимать коронавирусные ограничения. Все хорошо, только их уже начали снимать! Без поручения, так сказать".