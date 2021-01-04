Рост уровня наличных в России в условиях пандемии побил рекорд 2010 года

Moscow-Live / Ольга Шуклина

За 2020 год население и бизнес в России получили на руки около 2,5 трлн руб. наличных в дополнение к уже имеющимся. Рост объема банкнот в обращении оценивается более чем в 20%. Такого всплеска не было как минимум с 2010 года, пишет РБК.

Как следует из данных ЦБ, объем наличных в обращении по итогам 2020 года впервые превысит 13 трлн рублей - речь идет о наличных рублях, которые хранятся на руках у населения и бизнеса, а также в кассах российских банков. За 11 месяцев 2020 года объем наличных в России увеличился на 2,3 трлн руб., или 21,7%, по сравнению с 10,62 трлн руб. на 1 января. В декабре банкноты продолжили поступать в обращение: как минимум через банковскую систему отток в наличность составил 522,2 млрд руб. (по состоянию на 30 декабря).

По итогам года приток наличных может составить 2,5-2,8 трлн руб., или 24,5-25%. Таких темпов роста наличности в процентном выражении не наблюдалось как минимум десять лет: в 2010 году приток наличных достигал 1,16 трлн руб., что было на 25,1% больше результатов предыдущего года.

Как сообщил представитель Банка России, повышенный спрос на наличные в 2020 году связан с пандемией коронавируса, которая спровоцировала рост серой экономики и увеличение расчетов наличными. Кроме того, люди были более склонны держать больше ликвидности на руках в условиях снижения и падения ставок по депозитам. Свою роль сыграл и ожидаемый налог на доходы со вкладов на сумму более 1 млн рублей.

Спрос на наличность со стороны населения и бизнеса начал резко расти в марте и апреле (на 719,4 млрд и 568,7 млрд руб. соответственно) на фоне паники на финансовом рынке и введения первых санитарных ограничений из-за пандемии коронавируса. В этот же период российские банки столкнулись с мощным оттоком срочных вкладов. Эксперты отмечали, что на поведение клиентов влияет высокая неопределенность и инициатива властей ввести налог на процентный доход с крупных депозитов. К июлю спрос на наличные вернулся к докризисному уровню, а в ноябре приток банкнот временно сменился изъятием. Банк России прогнозировал, что в декабре тенденция усилится и наличность начнет возвращаться в банки, однако этого не произошло.

Эксперты отмечают, что наличные воспринимаются как средство накопления или расчетов в сером и черном секторах экономики. Кроме того, в дальнейшем реален переток рублевых накоплений в валюту: по сравнению с 2019 годом объем покупок валюты населением существенно не снизился, хотя активно тратить эту валюту россияне не могли.

В Банке России считают, что рано или поздно снятые в пандемию наличные вернутся в систему. Еще осенью ЦБ прогнозировал, что процесс начнется в конце 2020 года, в последующих обзорах регулятора горизонт сдвигался на 2021 год. Сейчас сообщается, что это зависит от нормализации эпидемической ситуации, а факторов, которые бы подняли спрос на наличность так, как это произошло в 2020 году, нет: население и бизнес будут тратить тот избыток наличных, который возник ранее. С другой стороны, полностью "ликвидировать" имеющийся избыток наличности не удастся.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также отмечала, что ситуация с наличными в России не уникальна: в целом на фоне пандемии и экономической ситуации люди стараются сберегать деньги, "если не видят пока ясных перспектив и понимания, когда у них восстановятся доходы". "Если посмотреть на динамику объема наличных денег в этом году как в развитых, так и в развивающихся странах, то тренды вполне сопоставимы или даже более выражены, чем у нас, и все это происходило в условиях введения ограничительных мер", - отметил представитель Банка России.