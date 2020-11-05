Россияне и бизнес накопили более 12 триллионов рублей наличными в условиях коронакризиса

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин По словам экспертов, большое количество наличных у населения создает риск инфляции

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский

Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий к 1 октября достигла 12,1 триллиона рублей, сообщил РИА "Новости" начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По его словам, суммы наличных денег вне банковской системы продемонстрировали рекордный рост - 28,3 процента в годовом выражении, чего не было по крайней мере с 2012 года. При этом перед самым коронакризисом, к 1 марта 2020 года, этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1 процента. Как отметил управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий, из-за режима самоизоляции спрос на наличность вырос по всему миру.

Основной вклад в прирост объема наличных внесли март (рост 5,9 процента за месяц) и апрель (6,6 процента). Это связано с паническими настроениями начала эпидемии и кризиса, когда граждане массово забирали деньги из банков. Сейчас этот процесс замедлился: в месячном выражении прирост объема наличных за сентябрь составил всего один процент.

Тем не менее, по словам экспертов, большое количество наличных у населения создает риск инфляции: в июле этого года экономисты даже предложили произвести новую деноминацию рубля, уменьшив его стоимость в 100 раз. Однако в ЦБР комментировать идею о деноминации отказались, а независимые эксперты заявили, что она может спровоцировать панику у населения, поскольку такие меры зачастую принимаются в условиях резкого обесценивания валюты.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton, экономист Игорь Николаев придерживается иной точки зрения: по его словам, наличные расчеты по-прежнему остаются популярными, а по интернету можно оплатить далеко не все покупки, и продавцы зачастую просят рассчитываться наличными. "Так что есть свои факторы за то, чтобы было меньше наличных, и это снижает спрос на них. А есть факторы, которые, наоборот, действуют за повышение доли наличных в обороте", - заключил Николаев в интервью радио Sputnik.