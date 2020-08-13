Китайская компания Huawei, которая в ближайшее время вынуждена будет прекратить производство процессоров Kirin из-за американских санкций, планирует создать новое производство полупроводников без использования американских компонентов. Об этом сообщил портал Gizchina со ссылкой на информацию, размещенную в соцсети Weibo.

По данным источников, недавно глава отделения потребительского бизнеса Huawei Юй Чэндун анонсировал проект Tashan, предусматривающий создание такого производства полупроводников и процессоров. По слухам, в настоящее время Huawei вместе с рядом компаний ведет подготовку к началу строительства линии по выпуску 45-нанометровых чипов. Запустить это производство планируется до конца года. Также план предусматривает выпуск чипов по 28-нм техпроцессу, пишет CNews.

При этом стоит отметить, что сейчас топовые мобильные процессоры выпускаются по 7-нм или даже 5-нм техпроцессу. В частности, 5-нм техпроцесс используется при выпуске флагманского процессора Huawei Kirin 1020, который для Huawei должна была выпускать тайваньская TSMC, но это сотрудничество было отменено из-за позиции американских властей.

Напомним, в середине мая 2020 года Министерство торговли США ужесточило санкции в отношении компании Huawei, запретив поставки Huawei полупроводников компаниями, которые используют американское оборудование или софт. Этот запрет касается любых компаний мира. Новые санкции позволили американским властям заблокировать поставки полупроводников тайваньской компанией TSMC фирме HiSilicon (подразделение Huawei, которое выпускает процессоры для устройств компании). Эти правила позволяют отгрузить Huawei чипы, которые уже запущены в производство, но только если поставку завершат в течение 120 дней, начиная с 15 мая. Этот срок истекает 15 сентября.

Недавно американский производитель процессоров Qualcomm попросил правительство США ослабить ограничения и разрешить компании поставлять Huawei чипы для смартфонов с поддержкой 5G.

Из-за санкций Huawei ранее лишилась возможности устанавливать сервисы Google на свои новые смартфоны. В связи с этим компания развивает собственные аналоги этих сервисов, включая фирменный магазин приложений, а также работает над собственной мобильной операционной системой HarmonyOS.

Несмотря на санкции по итогам второго квартала Huawei впервые в истории стала лидером мирового рынка смартфонов. Этому поспособствовала пандемия коронавируса.