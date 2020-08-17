Бывший заместитель руководителя NASA по пилотируемым программам Дуглас Ловерро, который внезапно покинул свой пост в мае за несколько дней до запуска корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту к Международной космической станции (МКС), стал фигурантом уголовного расследования.

Напомним, Ловерро ушел с должности менее чем через полгода после назначения на нее. В письме коллегам Ловерро отметил, что его уход связан с неким риском, который он принял ранее в этом году. По мнению Ловерро, это было ошибкой, и поэтому он решил подать в отставку. Никаких деталей о совершенной ошибке Ловерро в своем письме не привел.

Как пишет The Wall Street Journal, правоохранители подозревают Ловерро в незаконном раскрытии концерну Boeing информации о том, как преуспеть в конкурсе NASA на создание лунного посадочного обитаемого модуля в рамках программы Artemis.

В прошлом году в NASA объявили конкурс для частных компаний на проектирование такого модуля. Boeing подала заявку на участие, и теперь прокуратура округа Колумбия выясняет, не оказал ли Ловерро какую-либо помощь компании, чтобы Boeing преуспела в конкурсе. Предположительно, один из руководителей NASA мог передать важную информацию старшему вице-президенту космического подразделения Beoeing Джиму Чилтону за рамками существующих в таких случаях каналов взаимодействия между NASA и участниками тендеров. Источники WSJ утверждают, что Ловерро сообщил Чилтону, что Boeing исключат из числа участников конкурса из-за цены предложения и на основе технических оценок проекта компании. После этого Boeing оперативно представила обновленную заявку, но все равно опоздала, и в апреле контракт общей стоимостью около 1 млрд долларов достался компаниям Blue Origin, SpaceX и Dynetics

Пока что расследование в отношении Ловерро находится на ранней стадии. Если подозрения подтвердятся, его могут обвинить в нарушении закона о добросовестности закупок, который запрещает обнародование информации о заявках подрядчиков.

Отметим, что Boeing активно сотрудничает с NASA в разных проектах. В частности, компания разрабатывает пилотируемый корабль Starliner для доставки астронавтов на МКС. Если SpaceX уже осуществила испытательные полеты своего корабля Crew Dragon в автономном режиме и с экипажем на борту, то первый запуск Starliner к МКС прошел неудачно, и Boeing готовится ко второй попытке.