Платная подписка на Twitter, по слухам, обойдется в 3 доллара в месяц

Платная подписка на сервис микроблогов Twitter получит название Twitter Blue и обойдется пользователям в 2,99 доллара в месяц. Об этом написала в своем микроблоге исследователь приложений Джейн Вонг.
По ее данным, подписка позволит пользователям отменять отправку твитов в течение нескольких секунд после отправки, а также сохранять понравившиеся записи в отдельные папки. Представитель компании отказался комментировать изыскания Вонг, но обычно ее сообщения о новых функциях различных сервисов довольно точны, пишет The Verge.
Напомним, Twitter анонсировал появление платных подписок на популярных пользователей в конце февраля. Тогда сообщалось, что функция под названием Super Follows, сроки запуска которой не уточнялись, позволит владельцам аккаунтов в Twitter брать плату с читателей за доступ к дополнительному контенту. На демонстрационном скриншоте было указано, что подписка может обойтись в 5 долларов в месяц. В Twitter считают, что такой механизм позволит создателям контента и издателям напрямую зарабатывать на поклонниках и читателях. Аналогичная схема платной подписки, открывающей доступ к дополнительному контенту, уже действует во многих других сервисах, включая YouTube.
Twitter is calling their upcoming Subscription Service "Twitter Blue", priced at $2.99/month for now, including paid features like:— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021
Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH
Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr
Недавно Twitter приобрел компанию Scroll, предоставлявшую платную услугу по блокировке рекламы на подключенных к сервису сайтах. Подписка на Scroll стоила 5 долларов в месяц. Экс-глава Scroll, присоединившийся к команде Twitter, отмечал, что функционал Scroll будет внедрен в платную подписку Twitter до конца 2021 года. Вероятно, это означает, что подписчики Twitter не будут видеть рекламу в своей ленте.
В начале мая Twitter объявил о запуске функции Tip Jar, которая позволяет пользователям собирать пожертвования от читателей при помощи отдельной кнопки. Нажав на кнопку Tip Jar пользователь сможет перевести владельцу аккаунта выбранную сумму через один из доступных сервисов. Пока что к Tip Jar подключены сервисы Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal, Venmo и Spaces. Последний сервис доступен только в Android-приложении Twitter. В компании уточнили, что сервис микроблогов не получает комиссию с этих переводов. В Twitter назвали запуск Tip Jar первым шагом в проекте по созданию новых механизмов материальной поддержки пользователей со стороны их подписчиков.