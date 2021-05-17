Платная подписка на Twitter, по слухам, обойдется в 3 доллара в месяц

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Платная подписка на сервис микроблогов Twitter получит название Twitter Blue и обойдется пользователям в 2,99 доллара в месяц. Об этом написала в своем микроблоге исследователь приложений Джейн Вонг.

По ее данным, подписка позволит пользователям отменять отправку твитов в течение нескольких секунд после отправки, а также сохранять понравившиеся записи в отдельные папки. Представитель компании отказался комментировать изыскания Вонг, но обычно ее сообщения о новых функциях различных сервисов довольно точны, пишет The Verge .

Напомним, Twitter анонсировал появление платных подписок на популярных пользователей в конце февраля. Тогда сообщалось, что функция под названием Super Follows, сроки запуска которой не уточнялись, позволит владельцам аккаунтов в Twitter брать плату с читателей за доступ к дополнительному контенту. На демонстрационном скриншоте было указано, что подписка может обойтись в 5 долларов в месяц. В Twitter считают, что такой механизм позволит создателям контента и издателям напрямую зарабатывать на поклонниках и читателях. Аналогичная схема платной подписки, открывающей доступ к дополнительному контенту, уже действует во многих других сервисах, включая YouTube.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service "Twitter Blue", priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021

Недавно Twitter приобрел компанию Scroll, предоставлявшую платную услугу по блокировке рекламы на подключенных к сервису сайтах. Подписка на Scroll стоила 5 долларов в месяц. Экс-глава Scroll, присоединившийся к команде Twitter, отмечал, что функционал Scroll будет внедрен в платную подписку Twitter до конца 2021 года. Вероятно, это означает, что подписчики Twitter не будут видеть рекламу в своей ленте.