22 октября китайская компания Huawei официально представила линейку флагманских смартфонов Mate 40. Из-за санкций США эти устройства стали последними смартфонами Huawei, работающими на базе процессора Kirin. Разработкой этих процессоров занимается компания HiSilicon ("дочка" Huawei), но из-за санкций США, она больше не может выпускать современные процессоры с использованием иностранных комплектующих. Как и другие последние смартфоны Huawei, новые устройства работают на Android без предустановленных сервисов Google.

Новая линейка Huawei включает модели Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+. Две старшие модели оснащены топовым восьмиядерным процессором Kirin 9000, который производится по 5-нм техпроцессу и поддерживает сети 5G. В компании утверждают, что это самый мощный мобильный процессор в мире на сегодняшний день. Также Mate 40 Pro и Pro+ получили 24-ядерную графику и изогнутый по бокам 6,76-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой обновления с частотой 90 ГЦ, технологии HDR10+ и разрешением 2772*1344 пикселя. В обеих моделях есть стереодинамики, сканер отпечатков пальцев встроен в экран, а корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

Mate 40 Pro получил 8 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти, тогда как Mate 40 Pro+ оснащен 12 ГБ оперативной и 512 ГБ основной памяти. Емкость аккумулятора обоих смартфонов составляет 4400 мАч. Батарея поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и технологию реверсивной зарядки, позволяющую использовать смартфон для зарядки других устройств с беспроводной зарядкой, пишет The Verge.

Presenting the #HUAWEIMate40 Series for your eyes only. Check it out again. ????#LeapFurtherAhead pic.twitter.com/sIT5HsLono— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) October 22, 2020

Как и раньше, одним из главных достоинств флагманов Huawei являются камеры. Mate 40 Pro и Pro+ оснащены 50-Мп основным модулем камеры и 20-Мп сверхширокоугольным модулем. У Mate 40 Pro эти модули дополняет 8-Мп "перископ", который обеспечивает пятикратный оптический зум, а у Mate 40 Pro+ - 12-Мп телефото модуль с трехкратным зумом и 8-Мп телеобъектив перископной конструкции, поддерживающий 10-кратный зум. В совокупности камера Mate 40 Pro+ обеспечивает 17-кратный оптический зум.

Что же касается младшей модели Mate 40, то этот смартфон получил чуть более скромный процессор Kirin 9000E, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением FullHD, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ основной памяти, а также батарею емкостью 4200 мАч, которая не поддерживает беспроводную зарядку. Камера этого смартфона состоит из 50-Мп основного модуля, 16-Мп сверхширокоугольного модуля и 8-Мп телефото модуля с трехкратным оптическим зумом.

Смартфон Mate 40 Pro будет доступен в черной, белой, серебристой, желтой и зеленой расцветках, а Pro+ - только в черной и белой. Стоимость Mate 40 Pro в Европе составит 1199 долларов, а в Великобритании этот смартфон появится в продаже 13 ноября по цене 1100 фунтов. Mate 40 и 40 Pro+ будут стоить 899 и 1399 евро соответственно, но сроки их выхода на рынок на презентации не назвали. Также компания по традиции выпустит премиум-версию Huawei Mate 40 RS Porsche Design за 2295 евро.

Как пишет Ferra, на российский рынок Huawei планирует выпустить только Mate 40 Pro серебристого цвета. Сроки начала продаж и стоимость этой модели в России пока не раскрываются.

Напомним, в середине мая 2020 года Министерство торговли США ужесточило санкции в отношении компании Huawei, запретив поставки Huawei полупроводников компаниями, которые используют американское оборудование или софт. Этот запрет касается любых компаний мира. Новые санкции позволили американским властям заблокировать поставки полупроводников тайваньской компанией TSMC фирме HiSilicon. Новые санкции позволяли отгрузить Huawei чипы, которые уже запущены в производство, но только если поставку завершат в течение 120 дней, начиная с 15 мая. Этот срок истек 15 сентября.

Из-за санкций Huawei ранее лишилась возможности устанавливать сервисы Google на свои новые смартфоны. В связи с этим компания развивает собственные аналоги этих сервисов, включая фирменный магазин приложений, а также работает над собственной мобильной операционной системой HarmonyOS - обновленную версию этой OC представили в начале сентября.

Власти США неоднократно обвиняли Huawei в шпионаже в интересах Пекина при помощи бэкдоров в оборудовании. Представители китайской компании отрицают эти обвинения.