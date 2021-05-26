Facebook, Twitter и другие социальные сети обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Об этом 26 мая заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на заседании коллегии ведомства.

"До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей", - говорится в презентации Вагнера. Чиновник отметил, что в адрес компаний уже направлены требования о приведении их деятельности в соответствие с этим. "До 1 июля ожидаем информацию, как это требование исполняется", - приводит слова Вагнера ТАСС.

Напомним, поправки к закону "О персональных данных", которые требуют локализации персональных данных на территории России, вступили в силу еще в 2015 году. Согласно требованиям закона, любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

В январе прошлого года Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter в связи с тем, что они не предоставили в установленный срок информацию о выполнении требований о локализации данных российских пользователей. В середине февраля мировой суд Таганского района оштрафовал обе компании на 4 млн рублей. Представители Twitter попытались оспорить штраф, но потерпели неудачу. Решение суда в отношении этой компании вступило в силу 16 марта, а в отношении Facebook - 14 марта. Компании не выплатили штраф, и в конце мая в их отношении было начато исполнительное производство . В ноябре сообщалось, что Facebook выплатила штраф, тогда как Twitter все еще не оплатил его.

В 2019 году Facebook и Twitter получили штрафы по 3 тыс. рублей. Юристы Twitter пытались оспорить и то решение суда, но их жалобы были отклонены, и компания заплатила штраф.