Сервис микроблогов Twitter начал тестировать платную подписку Twitter Blue стоимостью 3 доллара в месяц. На появление возможности оформить подписку в iOS-версии приложения Twitter обратила внимание исследователь приложений Джейн Вонг, которая стала первым подписчиком.

Судя по скриншотам, подписчики смогут изменить цвет приложения Twitter на желтый, красный, фиолетовый, оранжевый или зеленый. Также им будут доступны разные версии иконки приложения, пишет TJ . Расширенный функционал платной версии включает возможность сохранять твиты в закладках, отменять отправку твитов, а также читать цепочки записей в режиме единого текста.

Twitter confirms "Twitter Blue", which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store



For testing, I've become the first paying Twitter Blue customer ????



Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons



Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 27, 2021

Напомним, Twitter анонсировал появление платных подписок на популярных пользователей в конце февраля. Тогда сообщалось, что функция под названием Super Follows, сроки запуска которой не уточнялись, позволит владельцам аккаунтов в Twitter брать плату с читателей за доступ к дополнительному контенту. На демонстрационном скриншоте было указано, что подписка может обойтись в 5 долларов в месяц. В Twitter считают, что такой механизм позволит создателям контента и издателям напрямую зарабатывать на поклонниках и читателях. Аналогичная схема платной подписки, открывающей доступ к дополнительному контенту, уже действует во многих других сервисах, включая YouTube.