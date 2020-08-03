Приволжский районный суд Казани второй раз за месяц арестовал на пять суток активистку "Объединенных демократов" Гульназ Равилову, кандидата в депутаты совета Осиновского сельского поселения. Об этом в своем телеграм-канале написала председатель "Открытой России", юрист Анастасия Буракова.

По ее словам, судьи, вероятно, не читали решение пленума Верховного суда, в котором говорится, что "необходимо <...> не производить квалификацию пикетирования, осуществляемого одним участником, в качестве публичного мероприятия <...> в случае проявления к пикету обычного внимания со стороны заинтересовавшихся им лиц".

Как сообщает защитница, Равилова находилась дома на двухнедельной самоизоляции, так как у нее выявили коронавирус. В понедельник к ней пришли силовики - они попали в квартиру в тот момент, когда отец Равиловой заходил домой. Мужчине, по словам Бураковой, заломили руки, а его дочь увезли в отдел полиции "Промышленный", пишет "Медиазона".

Там полицейские организовали дистанционное рассмотрение административного дела Равиловой о повторном нарушении правил публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Процесс шел через WhatsApp, отмечает Буракова.

Равилова рассказывала, что протокол на нее составили из-за акции 15 мая, во время которой она "выполняла редакционное задание газеты партии "Яблоко", снимала одиночный пикет Руслана Зинатуллина", выступавшего "против призывного рабства". В июле ему назначили 30 часов обязательных работ за одиночный пикет.

В июле Равилову арестовывали на пять суток по статье 6.9 КоАП (невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования). Буракова говорила, что, по версии силовиков, активистка отказалась пройти освидетельствование, но на самом деле ей этого не предлагали. На выходе из спецприемника Равилову задержали для составления протокола за съемку пикета.

"Она была там как журналист, а ее записали в организаторы и ей грозит до 30 суток ареста", - говорил адвокат Рушан Кабиров.

Добавим, в понедельник в казанский штаб проекта "Объединенные демократы" вновь пришли силовики. Об этом "Новой газете" рассказал его координатор в Татарстане Андрей Давыдов.

Он напомнил, что ранее силовики сорвали лекцию в штабе. Тогда поступил звонок из соседнего здания с городского номера о минировании мэрии Казани. "Мы находимся в соседнем здании, у нас даже физически отсутствует доступ к этому телефону", - объяснил Давыдов.

3 августа - последний день подачи документов на регистрацию на выборы в городскую думу. Давыдов считает, что визит силовиков связан именно с этим. По его словам, они удерживают всех находящихся в штабе, и из-за этого кандидаты не успели подать документы на регистрацию.

"Объединенные демократы" - общероссийский проект поддержки конкурентных выборов. "Миссия проекта - вернуть в нашу страну реальную политику", - говорится на сайте организации.

За два года работы проект помог избраться более чем 350 независимым депутатам в Петербурге и Москве.