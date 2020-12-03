Два человека погибли при пожаре в здании столичного онкоцентра

Двое рабочих погибли на пожаре на стройплощадке реконструируемого здания больницы в центре Москвы. Как сообщили "Интерфаксу" в МЧС, пожар произошел утром в здании международного онкологического центра на улице Дурова. Горели строительные конструкции и бытовки.

По данным "Известий", площадь пожара на третьем этаже здания составила 100 кв. М.

В ходе инцидента 27 человек были спасены, еще два человека погибли. Как сообщает РИА "Новости", ранее было известно об одной жертве и одном пострадавшем. Позже он умер в машине скорой помощи.

В качестве версий пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнем и неисправность электрообогревательных приборов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В свою очередь источник "Интерфакса" рассказал, что причиной пожара могло стало курение в неположенном месте или короткое замыкание.