Главный редактор издания "Важные истории" и бывший журналист "Новой газеты" Роман Анин раскрыл подробности об уголовном деле 2016 года, в рамках которого силовики 9 апреля провели обыск у него в квартире, а затем дважды допросили.

Речь идет о деле, которое возбудили по личному заявлению жены главы "Роснефти" Игоря Сечина Ольги. Оно касалось расследования Анина в "Новой газете" о связях Сечиной с яхтой "Принцесса Ольга", стоимость которой оценивалась почти в 150 млн долларов. В 2017 году супруги развелись. Сейчас Анин проходит по делу в статусе свидетеля, но сам он уверен, что его хотят сделать обвиняемым в разглашении сведений о частной жизни Сечиной в связи с публикацией снимков Ольги Сечиной, сделанных на яхте и опубликованных на ее закрытой странице в Instagram. Анину может грозить до четырех лет лишения свободы.

В свежей публикации Анина со ссылкой на материалы дела говорится, что в течение девяти месяцев дело, возбужденное в сентябре 2016 года, вели два следователя. Сперва расследованием занимался следователь Западного административного округа (ЗАО) СК по Москве Константин Родиончик, а затем следователь ГСУ СК по Москве Игорь Федутинов.

В ходе допроса 29 сентября 2016 года Ольга Сечина сообщила, что зарегистрировалась в Instagram примерно в 2011 году, а после того как вышла замуж за Игоря Сечина, закрыла доступ к своему профилю для лиц, не являющихся подписчиками ее страницы. Всего на ее профиль в Instagram тогда было подписано около 400 пользователей, которых Сечина, по ее словам, знала лично.

Несмотря на то, что публикация о яхте в "Новой газете" была подписана именем Анина, следователи, судя по материалам дела, не установили личность автора публикации - в апреле 2017 года Федутинов принял решение о приостановлении следствия по делу в связи с тем, что "лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено". По мнению Анина, это было сделано намеренно, поскольку следствие таким способом получило легальную возможность следить за журналистом и его коллегами.

Как пишет Анин, сперва следователь Родиончик дал поручение ФСБ "на осуществление контроля и записи телефонных и иных переговоров", не уточнив, чьи именно телефоны нужно было прослушивать. В свою очередь следователь Федутинов поручил "получить информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам и устройствам, находящимся в пользовании Анина Р. А.". Также он поручил "установить и допросить в качестве свидетелей подписчиков Сечиной О. А. (более 400 человек)". В 2017 году, когда истек очередной срок предварительного следствия, Федутинов добился разрешения на доступ к трем ящикам электронной почты. Это был старый ящик самого Анина и ящики двух его коллег по отделу расследований "Новой газеты", которые не имели отношения к тексту про яхту. "Но СК и ФСБ использовали дело, возбужденное по заявлению Сечиной, чтобы следить не только за мной, но и за другими сотрудниками "Новой газеты", - считает Анин.

Из материалов дела следует, что обыск в квартире Анина и офисе "Новой газеты" планировалось провести в 2017 году. Также следователь Федутинов намеревался допросить руководство издания, включая главного редактора Дмитрия Муратова, но по каким-то причинам этого сделано не было.

"Не сумев найти "неустановленное лицо автора Романа Анина" к апрелю 2017 года, следователь Федутинов поручил Управлению собственной безопасности (УСБ) ФСБ России "продолжить выполнение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших указанное преступление". По сути, это давало ФСБ легальную возможность все эти годы следить за мной и коллегами", - пишет Анин.

В конце марта 2021 года заместитель главы СК Александра Бастрыкина Эдуард Кабурнеев изъял дело из московского управления и передал его в ГСУ СК России. Это решение он объяснил это тем, что "расследование данного преступления представляет особую сложность". Дело передали следователю Александру Нерюпову, который проводил обыск у Анина 9 апреля. Перед этим Нерюпов направил поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) начальнику УСБ ФСБ России Алексею Вертяшкину, в котором просил найти неустановленных лиц, опубликовавших фотографии Сечиной. Почти сразу же Нерюпов получил справку о результатах ОРМ со всеми данными на Анина, его девушку и родителей.

В деле указано, что разработкой Анина занимается Шестая служба Управления собственной безопасности ФСБ. Официальной задачей этой службы является обеспечение госзащиты свидетелям по уголовным делам, но неофициальные полномочия подразделения почти безграничны, его считают одним из самых влиятельных в ФСБ, а СМИ ранее называли Шестую службу "сечинским спецназом". Какое-то время этим подразделением руководил близкий к Игорю Сечину генерал Олег Феоктистов, который затем стал заместителем руководителя УСБ ФСБ, а после ухода из органов в 2017 году на короткое время возглавил службу безопасности "Роснефти".

Анин предположил, что решение возобновить расследование дела после стольких лет с учетом развода Сечина с женой связано с недавней публикацией "Важных истории", в которой рассказывалось, как "Роснефть" купила долю в итальянском шинном гиганте Pirelli. В начале марта нефтяная компания подала на издание в суд за эту статью, а уже через три недели руководство СК возобновило предварительное следствие по делу о публикации фотографий Ольги Сечиной. Анин считает, что силовики таким образом хотят запугать его и получить доступ к электронным устройствам, чтобы узнать его источники.

Анин также отметил, что в российской судебной практике не было случая, чтобы журналиста осудили за распространение сведений о частной жизни с использованием своего служебного положения. При это в 2019 году пленум постановил, что уголовная ответственность по таким делам не может наступать, если сведения распространяются в "государственных, общественных или иных публичных интересах", если сведения о частной жизни гражданина ранее стали общедоступными или если сведения "были преданы огласке самим гражданином или по его воле".