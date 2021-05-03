Адвокат "Команды 29" Иван Павлов, которого обвиняют в разглашении тайны следствия, подал жалобу на запрет ему определенных действий. Об этом ТАСС сообщил представляющий интересы Павлова адвокат Александр Мелешко.

"Несколько защитников Павлова подали жалобу на запрет действий, который был назначен Павлову Басманным судом", - сказал он. 30 апреля суд запретил Павлову общаться со свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет, за исключением вызова скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем и контролирующим органом. Помимо запретов, Павлова обязали по требованию самостоятельно приезжать к следователю и в суд. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде залога.

"Наша принципиальная позиция в том, что сторона защиты по делу Сафронова сообщала журналистам отнюдь не информационные сводки, а указывала на факты нарушения законности, допущенные в отношении журналиста. В силу статьи 161 УПК РФ сведения о нарушении закона ни при каких обстоятельствах не могут быть тайной следствия", - заявил Мелешко 3 мая.

Напомним, Иван Павлов был задержан в Москве 30 апреля. Ему предъявили обвинение в разглашении данных следствия. Наказание по этой статье - штраф до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до трех месяцев.

Сам адвокат считает, что это связано с делом его подзащитного - журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. По его словам, речь идет о том, что он передал в газету "Ведомости" постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а перед зданием Лефортовского суда заявил о появлении в деле анонимного секретного свидетеля.

По словам коллеги Павлова адвоката Евгения Смирнова, Ивану Павлову часто поступали угрозы от следователей ФСБ, в частности от Александра Чебана (ведет дело журналиста Ивана Сафронова). Он говорил в лицо Павлову: "Вы нам стоите поперек горла, мы сделаем все, чтобы вас посадить".

Иван Павлов известен по ряду дел о госизмене. Он, в частности, защищает бывшего топ-менеджера "РАО ЭЕС" Карину Цуркан, осужденную за шпионаж, бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, ходатайство следствия о продлении ареста которому в пятницу рассмотрит Лефортовский суд Москвы. Подзащитным Павлова был и покойный ученый Виктор Кудрявцев, который провел больше года в СИЗО. Еще одним клиентом Павлова является 78-летний президент Арктической академии наук Валерий Митько, обвиняемый в госизмене и шпионаже в пользу китайцев. Иван Павлов также представляет интересы ФБК* по иску прокуратуры о признании этой организации экстремистской.

В апреле Иван Павлов писал, что у сотрудников ФСБ есть план по ловле шпионов и госизменников. А объектом преследования по соответствующим уголовным статьям все чаще становятся ученые, поскольку их деятельность предполагает передачу информации и общение с иностранцами.

В августе 2020 года ФСБ обращалась с жалобой на отказ Ивана Павлова дать подписку о неразглашении данных следствия по делу о госизмене, возбужденному в отношении журналиста Ивана Сафронова. Но на самом деле следователь не пытался взять у адвоката эту подписку, говорит "Команда 29". При этом в жалобе ФСБ прямо утверждалось, что отсутствие подписки препятствует возбуждению уголовного дела по статье 310 УК РФ в отношении Павлова.