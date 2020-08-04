Подростка из Саратовской области, который ударил школьницу ледорубом, приговорили к реальному сроку

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Подросток признан виновным в покушении на убийство двух и более человек (часть 2 статьи 105 УК РФ)

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области

Вольский районный суд Саратовской области вынес приговор 15-летнему подростку, напавшему на учительницу и школьников в мае 2019 года. Как сообщается на сайте областного Следственного комитета, подростка приговорили к семи годам лишения свободы в воспитательной колонии.

Подросток признан виновным в покушении на убийство двух и более человек (часть 2 статьи 105 УК РФ). Суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны на сумму один миллион рублей. Молодой человек не признал вину и заявил, что "не хотел никого убивать", передает телеканал "Дождь". "Я хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни", - сказал он в суде.

28 мая 2019 года подросток пришел в школу с ледорубом, поднялся на второй этаж и бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в класс, где находилось 18 учеников и учитель. Выйдя в коридор, он увидел еще одного учителя, в которого бросил такую же бутылку, но по счастливой случайности воспламенения не произошло. После этого он встретил в коридоре 12-летнюю учащуюся и ударил ее ледорубом по голове: благодаря своевременно оказанной медицинской помощи девочка осталась жива.

Ученики школы рассказали, что подросток был неадекватным и состоял на учете комиссии по делам несовершеннолетних. В самой школе подростка охарактеризовали как хулигана, склонного к агрессии. Сообщалось, что он воспитывается в неблагополучной и неполной семье. Из-за постоянных конфликтов и нарушения дисциплины его перевели на индивидуальное обучение, и в день инцидента он должен был сдавать промежуточный экзамен.

Также сообщалось, что напавший подробно описал мотивы нападения в "прощальном" видеоролике. Как оказалось, он брал пример с юношей, которые устраивали подобное в других городах, восхвалял Владислава Рослякова, устроившего бойню в керченском колледже в октябре 2018 года и благодарил его за идею. Также подросток высказал претензии родителям и учителям, которые, по его словам, лицемерили, называя в глаза хорошим, а за спиной - плохим.