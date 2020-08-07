НОРИЛЬЧАНЕ / youtube.com Очевидцы сообщили о сбросе в тундру стоков из рудника "Норникеля"

НОРИЛЬЧАНЕ / youtube.com

Красноярская краевая прокуратура проверит сообщения очевидцев о сбросе в тундру на Таймыре сточных вод рудника "Октябрьский", который принадлежит "Норникелю". Совладельцем этой компании является миллиардер Владимир Потанин.

На место происшествия выезжал прокурор Норильска и представители Росприроднадзора, которые выясняли, откуда сточные воды попали на открытые участки. Прокуратура оценит, как в "Норникеле" соблюдают законы об охране окружающей среды и промышленной безопасности, говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля" сказали, что на сброс вод было получено разрешение. "Зафиксированный на видео поток воды является зарегистрированным выпуском N 170, через который осуществляется сброс шахтных вод рудника "Октябрьский" после их отстаивания в баках-накопителях. Сточные воды образуются в результате естественного водопритока в подземной части рудников "Октябрьский" и "Таймырский", - сообщил сотрудник пресс-службы компании.

Он также отметил, что вся разрешительная документация для осуществления сброса компанией получена в соответствии с законодательными требованиями. Производственный экологический контроль осуществляется в полном объеме, а его результаты направляются в государственные органы.

Видео сброса отходов в районе рудника "Октябрьский" в Норильском промышленном районе под Талнахом записали активисты вместе с бывшим сотрудником Росприроднадзора Василием Рябининым. На записи, опубликованной в канале "Норильчане" в Youtube, мутная жидкость серого цвета стекает по земле в ручей, оставляя грязные пятна вдоль берегов, отмечает "Интерфакс".

Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК", входящей в группу компаний "Норильский никель", произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела, был арестован начальник цеха ТЭЦ.

Росприроднадзор оценил вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие загрязнения, в сумму около 148 млрд рублей (более двух миллиардов долларов), из них водоемам - более 147 млрд рублей. "Норникель" в свою очередь заявил, что оспорит размер вреда, полагая, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты. В середине июля из-за разгерметизации трубы "Норникеля" на Таймыре в грунт вылились 44,5 тонны авиационного топлива.

При этом в официальной версии сообщалось, что топливо было остановлено на реке Амбарной еще до впадения в озеро Пясино. Однако "Гринпис" и "Новая газета" выявили значимое содержание нефтепродуктов в пробах воды с правого берега рек Пясины и Таловой, а содержание железа в воде превышало предельно допустимую концентрацию в три раза. Сами пробы удалось вывезти из Норильска лишь с четвертой попытки: работа экологов, по их оценке, происходила в условиях постоянного противодействия. Из-за препятствий и погодных условий экологи не смогли отобрать пробы там, где, по мнению местных жителей, должно быть сконцентрировано наибольшее загрязнение.

В связи с тем, что деятельность "Норникеля" наносит колоссальный экологический ущерб, представители коренных малочисленных народов Севера обратились к главе компании SpaceX Илону Маску с просьбой больше не закупать продукцию "Норникеля".

Между тем в "Норникеле" решили создать более привлекательный имидж компании. Там утверждают, что по приглашению "Норникеля" организована Большая норильская экспедиция. "Группе ученых из 14 институтов Сибирского отделения Российской академии наук предстоит всесторонне изучить экологическую среду полуострова Таймыр и разработать предложения и рекомендации, которые помогут реализовать наилучшие природосберегающие решения для промышленных компаний, ведущих деятельность в Арктическом регионе", - говорится в пресс-релизе.