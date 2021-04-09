Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила о новом обращении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с условиями содержания ее подзащитного в тюрьме.

"Мы пытаемся дальше, подали новые жалобы в ЕСПЧ, в которых мы указываем на условия Алексея в заключении, на недостаточную медицинскую помощь", - заявила Михайлова в интервью Spiegel.

Сам Навальный с 31 марта держит голодовку, добиваясь оказания ему необходимой медицинской помощи. "Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность", - сообщал он. Позднее адвокат оппозиционера Ольга Михайлова сообщила, что у Навального пропадает чувствительность не только ног, но и рук.

Медики ФСИН сделали МРТ и обнаружили у Навального две грыжи. Фельдшер в колонии настаивает, что Алексей Навальный должен принимать диклофенак и никотиновую кислоту, которые "не используются уже лет 30 в медицине", говорит Ольга Михайлова. От этих лекарств политик отказывается.

"Мы отправили адвокатский запрос неврологу, объяснили ему тот диагноз, который озвучен Алексею, что у него есть две грыжи и протрузия, и острый период сейчас. Это показало МРТ. Алексею само МРТ не дали, медицинское заключение тоже не показали, но на словах ему дали записать диагноз, который у него есть. Одна из грыж достаточно сложная в лечении и достаточно не описана в том заключении, которое ему озвучили. Наш невролог дал нам заключение, что то лечение, которое ему выписали в колонии, неэффективно, и может привести к ухудшению состояния. Также он указал, какие препараты надо принимать, какое обследование пройти", - пояснила Ольга Михайлова.

"Как я понимаю, они боятся, чтобы сюда приехал врач высокой категории, который понимает в лечении подобных заболеваний и, скорее всего, они боятся, что их отвратительное лечение привело к ухудшению его состояния здоровья, и что это будет известно", - заключила адвокат.

Оппозиционер также говорил, что подвергается пытке бессонницей, так как каждый час в течение ночи его будят сотрудники ФСИН во время проверки как "склонного к побегу". После объявления голодовки к этому добавились новые изощренные издевательства. Жена политика Юлия Навальная рассказала, что ее голодающему мужу подбрасывают в карманы конфеты, а начальник в выходные принес в отряд электроплиту и жарил курицу, хотя "вроде бы курица запрещена на зоне". Также выяснилось, что до Навального не доходят фотоальбомы со снимками его сына и дочери.