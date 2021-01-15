Работы по ликвидации последствий аварийного разлива дизельного топлива в районе рек Амбарная и Далдыкан, а также озера Пясино

Морская спасательная служба

Енисейское управление Ростехнадзора оштрафовало на 1 миллион рублей АО "НТЭК" за разлив топлива в Норильске весной 2020 года. Росприроднадзор при этом оценил ущерб от экологической катастрофы в сто с лишним миллиардов рублей. О наложении штрафа говорится в сообщении Ростехнадзора.

После расследования причин аварии на норильской ТЭЦ-3 АО "НТЭК" "назначен максимально возможный за нарушения норм промышленной безопасности штраф", отмечают в ведомстве. Проверка выявила комплекс нарушений на предприятии. Так, на ТЭЦ-3 не проводилось по графику техническое обследование фундамента резервуара, из которого вытекло топливо, не осуществлялся контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

Штраф "Норникелю" за ЧП в общей сумме составил несколько сотен тысяч рублей, отмечает "МБХ медиа".

Напомним, 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК", входящей в группу компаний "Норильский никель", произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела, был арестован начальник цеха ТЭЦ. В МЧС майский разлив дизельного топлива в Норильске назвали самым масштабным на планете.

Росприроднадзор оценил вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие загрязнения, в сумму около 148 млрд рублей (более двух миллиардов долларов), из них водоемам - более 147 млрд рублей. "Норникель" в свою очередь заявил, что оспорит размер вреда, полагая, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты. В середине июля из-за разгерметизации трубы "Норникеля" на Таймыре в грунт вылились 44,5 тонны авиационного топлива.

При этом в официальной версии сообщалось, что топливо было остановлено на реке Амбарной еще до впадения в озеро Пясино. Однако "Гринпис" и "Новая газета" выявили значимое содержание нефтепродуктов в пробах воды с правого берега рек Пясины и Таловой, а содержание железа в воде превышало предельно допустимую концентрацию в три раза. Сами пробы удалось вывезти из Норильска лишь с четвертой попытки: работа экологов, по их оценке, происходила в условиях постоянного противодействия. Из-за препятствий и погодных условий экологи не смогли отобрать пробы там, где, по мнению местных жителей, должно быть сконцентрировано наибольшее загрязнение.

В августе представители коренных малочисленных народов Севера обратились к главе компании SpaceX Илону Маску с просьбой не закупать продукцию "Норникеля" до объявления результатов независимой оценки экологического ущерба от деятельности компании на Таймыре и в Мурманской области, включая ущерб от разлива дизтоплива в реку Амбарную. Также авторы обращения требуют компенсации влияния загрязнения на коренные народы, рекультивации загрязненных территорий и изменения политики в отношении коренных народов с учетом Декларации о правах коренных народов.

Секретарь "Абориген-Форума" Геннадий Щукин пояснил, что рассчитывает получить реакцию Маска, декларирующего приверженность принципам защиты человека и снижения негативного влияния на планету. Также он рассказал, что после таймырской катастрофы в "Норникеле" пообещали компенсировать ущерб коренным народам, однако сами подписавшие требуют прежде всего соблюдения принципов международного права, частью которых является получение свободного, информированного и осознанного согласия коренного народа на любое промышленное освоение территории его проживания.