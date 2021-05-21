Компания "Аэрофлот" задержала более 50 рейсов из-за компьютерного сбоя

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Тихонов

Компания "Аэрофлот" заявила о задержках регистрации и вылета самолетов в связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика IT-услуг. "Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Позднее официальный представитель авиакомпании Михаил Демин заявил, что работоспособность IT-систем восстановлена, но из-за скопления пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета, в ближайшие часы ситуация полностью нормализуется, пишет РИА "Новости". Из-за инцидента в международном аэропорту Шереметьево задержали вылет более 50 рейсов.