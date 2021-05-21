21 мая стало известно, что правозащитная организация "Мемориал"* признала политзаключенным бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Сообщение об этом появилось на сайте организации, пишет Znak.com.

"Лишение свободы было применено к Александру Шестуну по политическим мотивам, чтобы не допустить его до участия в местных выборах и одновременно провести показательный процесс над человеком, который осмелился предать гласности угрозы со стороны высших чиновников", - сказано в заявлении.

Отдельные доказательства вины Шестуна получены в результате давления на свидетелей. Также большая часть обвинений в отношении него не доказана в суде. Сам Шестун считает свое дело политически мотивированным, сказано в заявлении.

Напомним, Подольский городской суд 25 декабря 2020 года приговорил экс-главу Серпуховского района Подмосковья к 15 годам колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 49 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности сроком на восемь лет и удовлетворил гражданский иск администрации Серпуховского района на сумму причиненного ущерба, взыскав с него 64,5 млн рублей.

Шестуна арестовали в июле 2018 года. Его обвинили в крупном мошенничестве (ст. 159 УК), отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и получении взятки (ст. 290 УК). Сам Шестун свою вину не признал и заявил, что считает свое дело сфабрикованным.

Согласно фабуле дела, занимая должность главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год, он через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.

Шестун совместно с предполагаемыми подельниками незаконно приобрел право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского района площадью 10 га, причинив ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн рублей.

В апреле следователи предъявили осужденному за коррупцию Александру Шестуну новое обвинение в угрозах расправой ножом федеральному судье, вынесшей ему приговор, а также гособвинителю и судебному приставу.

Экс-чиновник считает, что его содержание под стражей незаконно, как и возбуждение против него уголовного дела. В СИЗО он несколько раз объявлял голодовки, за время которых похудел, по словам его адвокатов, в общей сложности на 20 килограммов.