В Хакасии из-за паводка объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Он начал действовать с 23 часов 30 минут 20 мая на всей территории республики. Соответствующее постановление подписал накануне глава Хакасии Валентин Коновалов, говорится в релизе, сообщает "Интерфакс".

Причиной паводков стали обильные осадки и таяние снега в горах. Это привело к повышению уровней в реке Абакан и других. Так, уровень воды в реке Абакан в районе Абазы опустился, но остается выше критической отметки, в зоне подтопления почти 100 домов. В республике развернуты пункты временного размещения.

Вода поднимается дальше по течению: в районе Райкова уровень воды составляет 884 см (начало подтопления прибрежной зоны - 958 см), в районе Абакана - 415 см (опасная отметка - 550 см).

Всего в Хакасии подтоплено 207 приусадебных участков, 108 домов, 351 участок в дачных обществах в пойме реки. Зарегистрировано четыре перелива автодорог - три в Таштыпском и один в Аскизском районах, поврежден бревенчатый мост.

В частности, в Абазе подтоплено 134 приусадебных участка и 93 жилых дома на улицах Красноармейская, Береговая, Остров, Озерная, Калинина, Кирова, Кравченко, Родниковая, 70 лет Октября. Там проживают 130 человек. В целях безопасности улицы обесточили.

В дачных обществах Лесник, Локомотив, Строитель и Черемушки подтоплен 351 дачный участок. Проживающего населения нет.

Почти все граждане расселились у родственников. В Абазе обеспечено четыре пункта временного размещения, рассчитанных на 2 тыс. 218 человек. В городе откачивается вода, укрепляется береговая линия. Всего к работам привлечено 211 человек и 69 единиц техники.

В Аскизском районе подтоплен 31 приусадебный участок в селе Аскиз (22), населенных пунктах Луговая (1) и Печень (8). Эвакуация населения не требуется. В готовности два пункта временного размещения вместимостью 450 человек. Жители отказались от размещения.

Группировка сил и средств в Аскизском районе будет усилена, так как возможно ухудшение обстановки. В районе отсыпается береговая линия и будет укреплена дамба.

В Бейском районе в аале Маткетчик подтоплено 27 приусадебных участков, 15 жилых домов с населением 49 человек, они размещены у родственников. Эвакуация не требуется.

В Таштыпском районе подтоплено 15 приусадебных участков в населенных пунктах Харачул (14) и Малые Арбаты (1), там проживают 30 человек. Подтопленных жилых домов нет. У родственников в Харачуле разместились шесть человек, остальные от расселения отказались.

В муниципалитетах проводятся противопаводковые мероприятия и работает тяжелая техника. С населением организована информационная и разъяснительная работа. На контроле также источники водоснабжения и санитарная обстановка.