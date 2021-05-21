Следователи предъявили обвинение заместителю главы департамента фармацевтической промышленности министерства промышленности и торговли Ольге Покидышевой и бывшей главе этого департамента Ольге Колотиловой, которая теперь является советником губернатора Новгородской области. По версии следствия, чиновницы входили в преступную группу, которая похитила 500 миллионов рублей при закупках иностранных лекарств для сертификации в России. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Хищения совершались в период с 2013 по 2014 год. Тогда Минпромторг объявил несколько конкурсов на закупку лекарств за границей для последующей сертификации. По версии следствия, сделки проводились не напрямую, а через фирмы-посредники, которые не выполнили своих обязательств, получив от министерства деньги.

О задержании Покидышевой и Колотиловой сотрудниками ФСБ стало известно 20 мая. Обеим чиновницам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Вечером того же дня их заключили под стражу до 19 июля решением Басманного районного суда Москвы. В ходе судебных заседаний Покидышева и Колотилова свою вину отрицали, утверждая, что не имели отношения к подозрительным контрактам. Защита предлагала ограничиться домашним арестом, но суд соответствующие ходатайства отклонил.

По информации издания, непосредственных расхитителей задержали и арестовали в 2020 году. Те, в свою очередь, сообщили следствию, что выигрывали контракты благодаря откатам и вручению дорогостоящих подарков чиновницам. По словам собеседника "Коммерсанта", в ходе обысков у Покидышевой и Колотиловой ничего из списка "коррупционных подношений" не обнаружили. "Возможно, поэтому их и обвинили в мошенничестве, а не в получении взяток", - предполагается в статье.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в беседе с "Коммерсантом" сообщил, что в уголовном деле речь идет о хищении почти 500 млн рублей. "Средства были похищены путем виртуальной закупки медикаментов, которая в действительности не производилась", - пояснил депутат.