Оперативные службы ищут рабочих, пропавших после отравления в колодце очистных сооружений под Таганрогом

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Оперативные службы ищут рабочих, пропавших после отравления в колодце очистных сооружений в Неклиновском районе Ростовской области, где уже погибли два человека. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненной информации, в колодце очистных сооружений в поселке Дмитриадовка работали 11 человек, судьба пятерых остается неизвестна. На месте работают оперативные службы и представители правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что двое рабочих погибли и четверо были госпитализированы из-за отравления в колодце очистных сооружений в Неклиновском районе Ростовской области. Изначально говорили о поисках еще двух человек. Пресс-службы прокуратуры и следственного управления СК РФ по Ростовской области подтвердили факт инцидента, однако не уточнили количество пострадавших и погибших.

Как сообщил агентству информированный источник, точное число рабочих, которые могли находиться на очистных сооружениях Ростовской области в момент происшествия, пока не установлено.

"Коллектор затоплен, точное число находившихся людей неизвестно. Уже сейчас понятно, что их могло быть там 12 человек, а не 11 и не восемь, как это считалось ранее", - сказал он. Очистные сооружения, на которых произошел инцидент, находятся на территории поселка Дмитриадовка Неклиновского района, но относятся к объекту Водоканала Таганрога. Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий сообщил, что пятеро рабочих находятся в больнице города после отравления. Cколько именно человек погибли в результате отравления, он не уточнил.