Поводом для проверки стал текст Позднякова "Российское "Можем повторить" - это ужасно: о том, как Великую Победу превратили в шоу", который вышел на новосибирском портале НГС 7 мая

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Следственный комитет Новосибирской области начал проверку местного краеведа Андрея Позднякова: написанный им текст о праздновании Дня Победы в России стал основанием для проверки по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщает "Тайга.Инфо" со ссылкой на самого Позднякова.

"Вызвали в СК <...> по статье об оправдании нацизма, дискредитации памятных дат (ст. 354.1 УК РФ). Следующий визит назначен на среду, 26 мая" - рассказал Поздняков. Он уточнил, что не видел заявления, ставшего поводом для проверки, а в ходе нее ожидается "битва лингвистических экспертиз".

Поводом для проверки стал текст Позднякова "Российское "Можем повторить" - это ужасно: о том, как Великую Победу превратили в шоу", который вышел на новосибирском портале НГС 7 мая. В колонке автор рассуждает о том, каким должен быть патриотизм, удивляется числу причастных к победе людей на улицах 9 мая, а также заявляет, что пышным праздником Победы прикрывают отсутствие успехов в остальных сферах государственной жизни.

"Я не хочу оскорбить ничью память, но каждый раз у меня возникает много вопросов к празднованию 9 Мая", - пишет в колонке Поздняков. Он также рассуждает, что "cтрану надо лечить от псевдопатриотического бреда", подчеркивая при этом, что нужно чтить память ветеранов и воспитывать патриотизм на уровне семьи.

"Я запрещаю воспитателям переодевать моего ребенка в какие-то гимнастерки и играть в войну, потому что, вообще-то говоря, солдатами не рождаются - солдатами умирают. Я не хочу, чтобы из моего ребенка делали солдата. Эта победа, как сказано в марше, со слезами на глазах - из чего здесь делать праздник? Его в миноре надо отмечать, а не устраивать ежегодное шоу. Уровень патриотизма от этого не увеличивается, это всё информационный шум", - заявил автор в колонке.

Закон об ужесточении наказания за публичное оскорбление ветеранов и за реабилитацию нацизма появился после того, как Бабушкинский суд Москвы назначил политику Алексею Навальному 850 тысяч рублей штрафа по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции.

Поправки в КоАП и Уголовный кодекс гласят, что публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны будет приравнено к реабилитации нацизма. Это касается также унижения чести или достоинства ветеранов, неуважительного отношения к дням воинской славы, памятным датам, оправдания преступлений нацистов, распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а также оскорбления памяти защитников Отечества.

В тот же день, когда вышел текст Позднякова, в Кировской области возбудили дело об оскорблении ветеранов в связи с интернет-комментарием о возвращении останков солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Кировчанин, оставивший комментарий под ником "Гость_Ха", назвал Великую Отечественную войну "бессмысленной", а останки красноармейцев - "мертвым тухлым мясом". Лингвисты обнаружили в комментарии признаки осквернения символов воинской славы России, оскорбления памяти защитников Отечества, а также унижения чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

После задержания и допроса мужчина не только дал признательные показания, но публично попросил прощения у соотечественников за оскорбление памяти предков. Он добавил, что ветераном войны был и его собственный дед. Если вина фигуранта будет доказана, ему грозит штраф до 3 миллионов рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до одного года или лишение свободы на срок до трех лет.