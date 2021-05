У более чем 95% привитых "ЭпиВакКороной" сотрудников Роспотребнадзора выработалась защита от коронавируса

У более чем 95% привитых "ЭпиВакКороной" сотрудников Роспотребнадзора выработалась защита от коронавируса, сказано на сайте ведомства.

"95,8% вакцинируемых при установленном контакте с источником коронавирусной инфекции не заболели, что наглядно демонстрирует протективную активность вакцины", - говорится в пресс-релизе, который цитирует РИА "Новости".

При этом в целом иммунологическая эффективность оказалась выше у женщин, а людям старше 65 лет рекомендуется введение трех доз, отмечено в материале.

"ЭпиВакКорона" - вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

С 12 декабря 2020 года по 15 мая 2021-го им привились 1736 человек, для 807 из них провели расширенное наблюдение.

25 марта в малоцитируемом российском журнале "Инфекция и иммунитет" вышла первая рецензируемая научная статья о вакцине "ЭпиВакКорона". Опубликованные результаты исследования подтвердили безопасность и эффективность "ЭпиВакКороны", сообщил Роспотребнадзор. Однако в статье обнаружилось много странностей. Кроме того, публикация, вопреки ожиданиям и прежним заявлениям самого Роспотребнадзора, появилась далеко не в The Lancet или The New England Journal of Medicine, а в малоизвестном российском издании.

В статье впервые были приведены данные как по общим, так и по нейтрализующим антителам, однако использован, например, не особый тест на антитела, который был рекомендован самим Роспотребнадзором (тесты из независимых лабораторий, судя по исследованиям энтузиастов, просто не показывают их выработку), а два других - про один из которых вообще ничего неизвестно.

Кроме того, там был описан случай заболевания коронавирусом у добровольца, который получил вакцину, а не плацебо, причем заболевание было зафиксировано на 47-й день после вакцинации. Это, конечно, ничего не говорит об эффективности вакцины, но в столь малой выборке обращает на себя внимание.

Таким образом, статья заметно отличается от аналогичной публикации по "Спутнику V" и всем остальным противокоронавирусным вакцинам. Обнаружились в материале и явные опечатки: например, вместо группы плацебо на схеме присутствуют две группы вакцинированных, а при описании методов анализа антител неожиданно появляется "сыворотка иммунизированных животных", а не людей.

Статья вышла на фоне публикации открытого письма участников гражданской вакцинации, попросивших Минздрав провести независимое от Роспотребнадзора исследование. Они выражали сомнение в эффективности пептидного препарата. Авторы обращения пришли к выводу, что только у 70% добровольцев, сделавших прививку данным препаратом, появились антитела к COVID-19. Результаты исследования показали, что в сыворотках вакцинированных нет вирус-нейтрализующих антител.