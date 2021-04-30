Басманный районный суд избрал адвокату "Команды 29" Ивану Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий, передает "Интерфакс".

На адвоката наложены следующие запреты: общаться со свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет, за исключением вызова скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем и контролирующим органом.

Помимо запретов, Павлова обязали по требованию самостоятельно приезжать к следователю и в суд. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде залога.

В пресс-службе суда уточнили, что защита Павлова просила избрать ему меру пресечения в виде залога.

Напомним, в пятницу утром Павлова задержали. Ему предъявили обвинение в разглашении данных следствия. Наказание по этой статье - штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до трех месяцев.

Сам адвокат считает, что это связано с делом его подзащитного - журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. По его словам, речь идет о том, что он передал в газету "Ведомости" постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а перед зданием Лефортовского суда заявил о появлении в деле анонимного секретного свидетеля.

По словам коллеги Павлова адвоката Евгения Смирнова, Ивану Павлову часто поступали угрозы от следователей ФСБ, в частности от Александра Чебана (ведет дело журналиста Ивана Сафронова). Он говорил в лицо Павлову: "Вы нам стоите поперек горла, мы сделаем все, чтобы вас посадить".

Иван Павлов известен по ряду дел о госизмене. Он, в частности, защищает бывшего топ-менеджера "РАО ЭЕС" Карину Цуркан, осужденную за шпионаж, бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, ходатайство следствия о продлении ареста которому в пятницу рассмотрит Лефортовский суд Москвы. Подзащитным Павлова был и 77-летний ученый Виктор Кудрявцев, который провел больше года в СИЗО. В четверг Павлов сообщил о его смерти. Еще одним клиентом Павлова является 78-летний президент Арктической академии наук Валерий Митько, обвиняемый в госизмене и шпионаже в пользу китайцев. Иван Павлов также представляет интересы ФБК* по иску прокуратуры о признании этой организации экстремистской.

В апреле Иван Павлов писал, что у сотрудников ФСБ есть план по ловле шпионов и госизменников. А объектом преследования по соответствующим уголовным статьям все чаще становятся ученые, поскольку их деятельность предполагает передачу информации и общение с иностранцами.

В августе 2020 года ФСБ обращалась с жалобой на отказ Ивана Павлова дать подписку о неразглашении данных следствия по делу о госизмене, возбужденному в отношении журналиста Ивана Сафронова. Но на самом деле следователь не пытался взять у адвоката эту подписку, говорит "Команда 29". При этом в жалобе ФСБ прямо утверждалось, что отсутствие подписки препятствует возбуждению уголовного дела по статье 310 УК РФ в отношении Павлова.