ВСЕ ФОТО Шойгу к пятилетию российской операции в Сирии заявил о полном разгроме ИГИЛ* в стране

Минобороны РФ По его словам, миссия в Сирии была необходимой, а решение о начале военной операции было "верным, если не единственно возможным"

Минобороны РФ Еще одним важным итогом российской операции Шойгу назвал завершение гражданской войны в Сирии, отметив роль российского Центра по примирению враждующих сторон и гуманитарную деятельность центра

Минобороны РФ

Российским военным в Сирии удалось полностью выполнить задачи, которые поставил президент Владимир Путин. Об этом в своей статье для газеты "Красная звезда" заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Публикация приурочена к пятилетию с начала российской операции в Сирии.

"Что мы имеем на сегодня? Главное - ИГИЛ* окончательно разгромлен. Более того, можно со всей уверенностью говорить о том, что всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон", - отметил Шойгу. Кроме того, по его словам, российские военные предотвратили расширение террористических группировок на соседние территории.

Министр отметил, что к рядам группировки примкнули "почти три тысячи российских граждан", которые впоследствии намеревались вернуться в РФ и "захватывать людей в рабство, устраивать массовые казни, взрывать школы, сжигать "неверных"".

По словам Шойгу, в ходе операции также удалось решить геополитические вопросы, которые затрагивают интересы России. "В общем итоге, военным присутствием России на Ближнем Востоке удалось сохранить баланс сил в регионе, выступить в качестве ключевого гаранта региональной безопасности", - написал министр. По его словам, миссия в Сирии была необходимой, а решение о начале военной операции было "верным, если не единственно возможным".

Еще одним важным итогом российской операции Шойгу назвал завершение гражданской войны в Сирии, отметив роль российского Центра по примирению враждующих сторон и гуманитарную деятельность центра.

Сирийское вооруженные силы при поддержке российской авиации освободили от террористов 1024 населенных пункта, под контроль правительственных войск перешло 88% территории страны, заявил Шойгу. По его словам, было уничтожено более 133 тыс. объектов террористов, в том числе заводы по незаконной переработке нефти, ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тыс. боевиков (4,5 тыс. из них - из России и стран СНГ).

"Таким образом, задача, поставленная Верховным Главнокомандующим пять лет назад, была полностью выполнена. Международная террористическая организация "Исламское государство"* в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию", - заявил Шойгу.

При участии Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию к местам жительства удалось вернуть 2 169 983 человека, из которых 1 335 001 - это внутреннее перемещенные лица и 834 982 - беженцы, находившиеся в других странах. По словам Шойгу, благодаря "достигнутой стабилизации обстановки" в Сирии удалось "остановить массовый поток сирийских беженцев в Европу и другие страны".

В своей статье Шойгу также упомянул погибших в Сирии российских военных: пилота бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова, старшего лейтенанта Александра Прохоренко и майора Романа Филипова. "Память об этих и других солдатах Отечества, исполнивших в Сирии свой воинский долг до конца, будет жить вечно", - пообещал глава Минобороны.

Шойгу добавил, что в Сирии российские Вооруженные силы получили "уникальную возможность" проверить современные и перспективные образцы российского вооружения и техники. Апробацию прошли более 360 образцов, находящихся на этапе запланированных испытаний или принятых на вооружение российской армии. Было выявлено более двух тысяч замечаний и недостатков.

Результаты апробации послужили основой для корректировки государственного оборонного заказа. В частности, планируется дополнительно закупить самолеты Су-34 и Су-30СМ, вертолеты Ми-28Н и Ка-52, а также авиационные средства поражения, показавшие "наилучшую эффективность применения".

"В целом операция в Сирии продемонстрировала высокие качественные возможности современной российской техники, которая на сегодня во многом опережает аналогичные образцы, находящиеся в арсенале стран НATO", - говорится в статье.

Шойгу резюмировал, что операция в Сирии показала "принципиально возросшие возможности российских Вооруженных Сил, способность успешно отстаивать национальные интересы в любой точке планеты, а также готовность оказывать военную помощь своим союзникам и партнерам". "Она укрепила авторитет России, усилила международное влияние, нейтрализовав попытки геополитических конкурентов политически и дипломатически изолировать нашу страну", - заключил министр.

Между тем деятельность России в Сирии продолжает вызывать вопросы. В мае этого года правозащитная организация Amnesty International обвинила сирийские власти и поддерживающую их Россию в авиаударах по гуманитарным объектам на северо-западе страны, включая медицинские учреждения и школы. В результате погибли медики и гражданское население. Правозащитники расценивают эти удары как военные преступления.

В августе США обвинили Россию в нарушении протоколов действий, повлекших за собой инцидент на северо-востоке Сирии, в результате которого пострадали военнослужащие США. Тогда российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины. По утверждениям американской стороны, на месте происшествия на низкой высоте летал российский армейский вертолет. Подобную тактику часто применяют военные, которые хотят, чтобы люди покинули район.