Совет ЕС утвердил глобальный режим санкций за нарушения прав человека, сообщил в микроблоге Twitter глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

"[Принятие этого решения] дает нам важный инструмент для борьбы с нарушителями прав человека", - отметил министр.

Как заявил ТАСС европейский дипломатический источник, режим вступит в силу в четверг, 10 декабря. Он предусматривает создание глобального черного списка лиц, которым запретят въезд в ЕС и доступ к финансовой системе Евросоюза. "Все их активы [в случае обнаружения] в европейских банках подлежат заморозке, резиденты ЕС не имеют права предоставлять этим лицам любые финансовые услуги", - пояснил собеседник.

По словам источника агентства, этот механизм не экстерриториального действия, то есть все ограничения будут действовать в границах ЕС. Первым об утверждении санкционного режима сообщил в Twitter журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк.

Источник ТАСС отметил также, что утвержденный режим не копирует действующий в США "акт Магнитского". Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель разрабатывает европейский закон по аналогии с американским.

Позже документ об утвержденном санкционном режиме опубликовал официальный журнал ЕС. В нем отмечается, что ограничительные меры начнут действовать на следующий день со дня опубликования, то есть с 8 декабря, и будут применяться как к физическим, так и юридическим лицам. Список лиц, попавших под санкции, будет приведен в приложении к документу, сейчас он пуст.

О том, что ограничения вступят в силу на этой неделе и будут приурочены к 77-й годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека, сообщила The Guardian. Санкции коснутся лиц, причастных к разного рода преступлениям, от геноцида и пыток до произвольных арестов и задержаний. Газета сообщала со ссылкой на решение ЕС, что акт "устанавливает рамки для целенаправленных ограничительных мер по борьбе с серьезными нарушениями прав человека во всем мире".

Сейчас ЕС не может вводить запрет на поездки физических лиц в страны объединения, такое право есть у национальных правительств государств - членов Евросоюза. Разработать собственную версию "акта Магнитского" Брюсселю предложили Нидерланды в ноябре прошлого года после принятия соответствующей резолюции в парламенте, отмечает РБК.

На этом же настаивали восемь членов Северного совета (Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Норвегия, Аландские острова (автономная территория Финляндии), Фарерские острова и Гренландия (автономные территории Дании)). Они заявляли, что примут собственный вариант "акта Магнитского", если это не сделает ЕС. А Литва, Латвия и Эстония, а также Великобритания уже приняли подобные законы.

В декабре 2019-го ЕС начал работу над санкционным механизмом. Тогда представители Нидерландов предложили не включать в название имя Магнитского, чтобы не создавать впечатление, что мера направлена против России, писал EU Observer. The Guardian напоминает, что американский "акт Магнитского" сильно разозлил Кремль. "Владимир Путин был настолько взбешен законом США, что запретил усыновление российских детей американцами", - пишет газета.

Европейские политики, говоря о необходимости принятия закона, аналогичного "акту Магнитского", предпочитают говорить о нарушениях прав человека в Саудовской Аравии, Африке и в Азии, но Россию не упоминали.

Механизм рестрикций "Акт Магнитского" назван в честь российского юриста Сергея Магнитского, который работал в крупном инвестиционном фонде Hermitage Capital. В 2007 году прокуратура России заподозрила дочерние предприятия Hermitage Capital в уклонении от уплаты налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 миллионов долларов, замаскированного под возврат НДС.

В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. Перед смертью Магнитский были лишен медицинской помощи и фактически подвергнут пыткам. Его гибель вызвала огромный общественный резонанс как в России, так и за рубежом, а также стала поводом для принятия так называемого закона Магнитского в разных странах.

В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его данным, виновны в коррупции и нарушении прав человека. Аналогичные правовые акты также приняли Канада, Эстония, Латвия, Литва и Великобритания.

Международный финансист, основатель Hermitage Capital Уильям Браудер считается главным инициатором принятия этого закона. Россия расценила "акт Магнитского" как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ недружественным и провокационным.

После утечки "Панамских документов" в 2016 году Центр по расследованию коррупции и организованной преступности опубликовал доказательства того, что украденные из бюджета деньги, о которых говорил Магнитский, осели на счетах давнего друга президента РФ Владимира Путина виолончелиста Сергея Ролдугина - его называют "кошельком" Путина.

Между тем в отношении основателя британского инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в России возбуждают все новые уголовные дела, хотя его уже дважды заочно осудили. 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы признал его виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на 522 млн рублей) и приговорил к девяти годам лишения свободы по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов.

В июле 2014 года Россия объявила Браудера в международный розыск. Генпрокуратура РФ неоднократно направляла в Интерпол запрос на арест основателя Hermitage Capital.

В конце 2017 года Тверской суд Москвы снова заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии, признав его виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей. К аналогичному сроку был приговорен и партнер Браудера Иван Черкасов.

Российские следователи также обвинили Браудера в нескольких убийствах, включая Магнитского, и в создании преступного сообщества.

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в основе так называемого "акта Магнитского", предусматривающего пакет антироссийских санкций, лежат политические игры. "Это все очень неконструктивные политические игры вокруг вещей, которые на самом деле в основе своей не являются такими, с которыми нужно работать подобным образом, которые нужно так раздувать", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя присоединение Канады к акту.

Ответным шагом на "акт Магнитского" стал так называемый "закон Димы Яковлева" ("закон подлецов"), который запретил американцам усыновлять российских сирот.